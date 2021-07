Luciano González: “Queremos respuestas políticas a un problema político como la falta de vivienda y de trabajo”

Compartir esta noticia:











El Partido Obrero fue una de las organizaciones políticas que acompañó el reclamo de habitantes del asentamiento El Nuevo Salitral, que reclama una solución a sus problemas, ante el inicio de una causa judicial por desalojo.

El Polo Obrero y el Partido Obrero acompañaron este jueves la manifestación de vecinos y vecinas del barrio El Nuevo Salitral, ante el pedido de desalojo que recibieron en las últimas horas.

“Estamos acompañando a vecinos y vecinas, como lo hacemos en los últimos tiempos, porque hace dos días les notificaron que se inicia una causa judicial para un desalojo, por parte de un particular”, dijo Luciano González a Plan B.

“Y en una situación donde no hay trabajo, no hay para comer, no hay electricidad y gas, en el desamparo total, viene un particular a desalojarlos, con lo poco que tienen estas familias”, agregó.

González explicó que en la asamblea realizada ayer en el asentamiento se decidió marchar hoy y hablar con el intendente Luciano di Nápoli. “Queremos hablar con él y con todos los bloques, en eso estamos”, afirmó.

El referente del Polo Obrero no se sorprendió ante el sorpresivo cierre de las puertas de la municipalidad, frente a la manfestación. “Ya es habitual, hemos venido varias veces, hemos presentado notas y el intendente di Nápoli nunca nos recibió. En una oportunidad nos recibió el viceintendente, pero no quedó en nada. Queremos una respuesta. Acá hay una problemática social enorme y estamos hablando de gente que se queda en la calle”.

“Queremos respuestas políticas a un problema político, como son la falta de viviendas y de trabajo”, agrego González.

En El Nuevo Salitral, los terrenos tomados son públicos y privados. “Son varias las situaciones, es un predio de cinco hectáreas y los quieren desalojar de las primeras dos. Pero entendemos que esto es el inicio de un proceso de desalojo. Hay un problema y tiene que haber una solución”.

“Los vecinos han traído propuestas: quieren comprar sus terrenos, se han hecho sus casistas con un esfuerzo enorme y están dispuestos a pelearla hasta el final. Esperemos que del otro lado, estén a la altura de las circunstancias y den una solución. Más aun, cuando en La Pampa se declaró la Emergencia Habitacional en toda la provincia. Es un escándalo que avancen estos procesos judiciales contra la vida de estas familias”, dijo González.

El dirigente de PO recordó las promesas del intendente di Nápoli, de brindar una solución a los habitantes de los asentamientos. “Fueron promesas, no hubo soluciones concretas, ni de las más elementales: ni una garrafa de gas, a las que se han anotado. Ayer le llevaron leña, pero estaba verde, el municipio no está asistiendo a estas familias. Además, pidieron acceder a refuerzos alimentarios y calefaccionarse, más con este frío que está haciendo”, indicó González.

Con respecto al inicio de la demanda por desalojo, González afirmó que asesores legales están respondiendo el escrito judicial. “Se inicia un proceso de lucha. Vamos a hacer otra asamblea en el barrio y definir los pasos a seguir”, cerró González.

