Ziliotto: “Este año tenemos un volumen de obra pública que supera los 10 mil millones de pesos”

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó hoy la apertura de ofertas para la obra de pavimentación de 40 cuadras en Eduardo Castex, donde anunció que próximamente se licitarán 30 viviendas del programa nacional “Casa Propia”, que se sumarán a las 20 que están en ejecución y a las 10 nuevas del programa «Mi Casa».









El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, destacó la inversión pública y aseguró que las obras en la provincia «no se detuvieron» en un acto en Eduardo Castex, donde anunció la pavimentación de 40 cuadras en esa localidad.

El Gobierno invertirá $ 177.069.000 para pavimentar 40 cuadras en Eduardo Castex. La obra demandará un año, según se informó de manera oficial.

La misma comprenderá la preparación de subrasante, construcción de base granular de 0,15 milímetros de espesor, riego de imprimación, riego de liga, carpeta de concreto asfáltico en caliente de 0.04 milímetros de espesor, demolición de cordones, construcción de cordones de hormigón y construcción de badenes de hormigón.

«Este año tenemos un volumen de obra pública que supera los 10 mil millones de pesos, eso es inversión pública, porque es dinero que queda en La Pampa, es trabajo pampeano y es mejor calidad de vida para todas y todos. En ese camino nos van a encontrar siempre”, aseguró el mandatario provincial.

Ziliotto fue recibido por la intendenta Mónica Curuchet, quien agradeció las obras y aseveró que “siempre trae buenas noticias, atendiendo a las necesidades que tenemos en la localidad, como lo son las casas y el asfalto”.

“Son obras que se van concretando, mejorando la calidad de vida de los castenses y aumentando la mano de obra ocupada, que implica poder llevar el sustento al hogar. Este es un año de concreciones y aquí estamos, para trabajar en conjunto”, enfatizó la intendenta.

Acompañaron al Gobernador el ministro de Obras y Servicios Públicos, Juan Ramón Garay; el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton; y el presidente del directorio de Vialidad Provincial, Rodrigo Cadenas.

“Como lo decía Mónica, es la segunda vez que estamos en Eduardo Castex, la primera vez vinimos a licitar viviendas, hoy la pavimentación de 40 cuadras, pero en definitiva venimos nada más y nada menos que a cumplir con la palabra”, dijo el Gobernador.

Ziliotto mostró su satisfacción por recorrer la Provincia en forma presencial y aseguró que “Las obras no se detuvieron. Históricamente tenemos un programa de obras públicas muy fuerte en La Pampa, todos los gobiernos justicialistas que nos antecedieron tuvieron como premisa la inversión pública para mejorar la infraestructura desde todo punto de vista: sanitario, educativo, económico, deportivo; porque es calidad de vida y generación de mano de obra”.

“La obra pública -continuó el mandatario- es el sector que más dinamiza el empleo, en base a eso seguimos haciendo obras a pesar de la pandemia, que no nos permitió estar presentes en muchas licitaciones, pero igualmente en este año tenemos un volumen de obra pública que supera los 10 mil millones de pesos”.

En este sentido añadió que “cuando pongamos en marcha las licitaciones de rutas provinciales financiadas por el Gobierno nacional estaremos superando los 15 millones de pesos. Eso es inversión pública, es dinero que queda en La Pampa, es trabajo pampeano y es mejor calidad de vida para todos. En ese camino nos van a encontrar siempre, haya proceso electoral o no, es un compromiso que asumimos en la campaña y es una convicción que tenemos: seguir invirtiendo los dineros públicos, que nos confiaron las pampeanas y los pampeanos”.

30 viviendas más

El Gobernador recordó que en 2019, “cuando diseñábamos la campaña electoral y buscábamos plataformas de Gobierno para presentar a la sociedad, junto al actual diputado Julio González y Marcelo Steinbauer, que fue nuestro candidato, diseñamos una propuesta electoral en virtud de las obras que necesitaba Eduardo Castex. Todos saben que el candidato del Partido Justicialista no pudo llegar a la intendencia, pero sí llegó Mónica. Siempre dijimos que no vamos a castigar a ninguna sociedad porque no haya elegido al candidato local que propusimos”.

“Por eso mantuvimos las promesas, nos pusimos a trabajar en conjunto con Vialidad Provincial y el municipio, para determinar dónde estaban las principales necesidades de estas cuarenta cuadras de asfalto”, indicó.

En relación a la ejecución de viviendas destacó que también se trabaja mancomunadamente con la comuna y “hoy son 20 las casas que se están ejecutando, y quedan 10 más por construirse. Próximamente, en conjunto con el Gobierno nacional, a través del programa Casa Propia, estaremos licitando para Eduardo Castex otras 30 viviendas” anunció Ziliotto.

“Seguiremos trabajando y ojalá podamos volver muy pronto a Eduardo Castex a licitar más viviendas. Nos quedan dos años y medio de gestión, no es la única promesa que hicimos, algunas las cumplimos, otras las vamos a cumplir, no les quepa ninguna duda, porque respetar la palabra es respetar la política y entendemos a la política como una herramienta transformadora para mejorar la vida de la gente” finalizó el mandatario pampeano.

