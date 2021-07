Desalojo en el Asentamiento el Nuevo Salitral: “la Policía va a hacer lo que tenga que hacer”

Compartir esta noticia:











El ministro de Seguridad aseguró que cumplirán con la orden de desalojo, si así lo dictamina la justicia. “Nosotros actuamos siempre en función de una orden judicial”.

El ministro de Seguridad de La Pampa, Horacio Di Nápoli, confirmó a Plan B que desalojarán a los habitantes del asentamiento El Nuevo Salitral, si así lo dispone la justicia. “La Policía va a hacer lo que tenga que hacer. Los fiscales ordenarán qué hacer, pero cómo hacer, lo dispone la Policía”.

“Para eso están preparados, hay Unidades Especiales que se encargan de estas cuestiones. Lo mismo sucedió en 25 de Mayo, con los cortes. Los fiscales requirieron la presencia del Grupo Especial, que fue y por suerte, no lamentamos ni siquiera lesiones en algunas de las personas que participaban en esos cortes”, dijo el Ministro de Seguridad.

“Acá se trabajará como la Policía lo sabe. La orden tiene que existir del Poder Judicial. para hacer el desalojo o un allanamiento. De la misma forma, funcionan cuando hay que hacer allanamientos. Y esos allanamientos lo hacen unidades preparadas para esto”, agregó Di Nápoli.

—Se lo consulto, porque hubo un escenario similar cuando los artesanos tomaron la Plaza San Martín e hicieron la Feria, aún a pesar de un fallo contravencional en contra,. El entonces gobernador Verna dijo que no los iba a sacar con la Policía y en este caso hablamos de un drama social, de personas sin vivienda…

—Es un drama social que no tengan viviendas y estoy totalmente de acuerdo. Nosotros actuamos en función siempre de una orden judicial. La Policía nunca va a desalojar a nadie si no existe esta orden.

—¿Si la orden existe van a desalojar? En aquella ocasión la orden existió y no se desalojó… ¿O se consultará con el Gobernador?

—La decisión judicial le ordena a la Policía, que no puede dejar de hacer lo que ordena un juez. Más allá de que existan herramientas a nivel social o ministerial que puedan hacer antes ese abordaje y resolver la cuestión. Pero la Policía no puede desoír a la justicia. Todos sabemos que somos auxiliares de la justicia y no podemos desoírla.

