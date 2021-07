Legislativas: Carlos Verna se bajó de la candidatura por su enfermedad

Compartir esta noticia:











El exgobernador mantenía en duda su definición y hoy en una entrevista radial confirmó que no irá como candidato a senador nacional como se barajaba.









Carlos Verna anunció hoy que no se presentará a la senaduría como esperaba y que se seguirá ocupando de su enfermedad oncológica.

“Yo sigo teniendo cáncer, por lo tanto no me voy a presentar a ningún cargo legislativo mientras tenga esta enfermedad”, anunció el exgobernador.

Lo anunció en una entrevista con su amigo Juan Ramón García, de FM Alegría de General Pico, de su amigo Juan Ramón García, donde históricamente adelantaba este tipo de decisiones políticas.

“En estas condiciones yo no me voy a presentar de candidato, porque no voy a defraudar a la gente ocupando un cargo en el que no puedo cumplir con las expectativas de la sociedad”, dijo Verna.

«Si no soy candidato se va a caer otro de los discursos que dicen que siempre son los mismos. Cuando yo fui candidato gané y eso significaba no los mismos sino lo que la sociedad quería. Pero hoy tengo cáncer, tengo que resolver este problema, espero llegar a resolver que la enfermedad se cronifique», expresó el exgobernador.

De todas formas manifestó estar convencido de que “el peronismo y el Frente de Todos van a volver a ganar la elección”.

Con este anuncio, el PJ se queda sin el nombre que unifica al peronismo pampeano de cara a las elecciones, y habrá quien ya esté pensando en presentarse como candidateable.

No tengo candidato

Verna sostuvo que “no soy el elector como dicen” y aseguró que “no soy candidato pero tampoco tengo candidato. Que le quede claro a todo el mundo”.

«A los pampeanos les digo que esta es una provincia a la que siempre vamos a defender. Cada vez que haya una discusión por los intereses de La Pampa yo voy a estar ahí. Lo mejor que tiene la pampa es su gente. Trabajadora, inclusiva, no molesta la movilidad social ascendente, y por eso la gente vota al peronismo, porque siempre tratamos que haya justicia social y que los que están con problemas lo puedan superar», manifestó.

En esa línea, planteó que «hoy estamos en un problema» al señalar la pandemia y la situación social y económica «porque los ingresos económicos hace varios años vienen perdiendo con la inflación y esto deteriora la calidad de vida de la sociedad».

AMPLIAREMOS

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios