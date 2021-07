Berhonagaray y la candidatura de Altolaguirre: “si decide ser candidato, me va a tener acompañándolo”

Compartir esta noticia:











El diputado nacional de la UCR apoyó una probable precandidatura de ‘Poli’ Altolaguirre a las legislativas. “Comparto su prudencia y su postura de que previo a tomar una determinación, hay un sinnúmero de cuestiones institucionales a resolver”, dijo.

El diputado nacional de la UCR, Martín Berhongaray, manifestó su apoyo a la precandidatura de ‘Poli’ Altolaguirre para cargos electivos en las próximas elecciones legislativas.

En declaraciones radiales, Berhongaray dijo que “a mí me cuesta ser objetivo con ‘Poli’. Es un gran amigo de toda la vida, siempre nos hemos acompañado, en las buenas y no tan buenas. Si él decide ser candidato me va a tener acompañándolo y colaborando con todo lo que exija el momento”.

“Comparto su prudencia y su postura de que previo a tomar una determinación, hay un sinnúmero de cuestiones institucionales a resolver”, afirmó a periodistas de la FM Radio Noticias.

Consultado sobre la decisión del ex gobernador Carlos Verna, de no presentarse como precandidato a senador por el PJ, Berhongaray sostuvo que “en cuanto a la decisión persona, uno no puede hacer otra cosa más que respetarla”.

“Sobre todo, tratándose de un tema tan sensible y delicado que involucra su salud y cuestiones que tienen que ver con lo familiar”, cerró Berhongaray.

