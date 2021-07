Movilizaciones exigieron la proclamación de Pedro Castillo como nuevo presidente de Perú

Compartir esta noticia:











En las regiones Arequipa y Puno se registraron marchas la mañana de este martes para exigir al Jurado Nacional de Elecciones la proclamación del nuevo presidente de la República. Los protestantes mostraron su respaldo a Pedro Castillo.

En Puno, sindicatos e integrantes de rondas campesinas de diferentes localidades de la región altiplánica viajaron hasta seis horas para llegar a la ciudad, y así participar en la manifestación.

“Estamos aquí para que se respete la voluntad del pueblo. Nosotros sabemos que el ganador electo ha sido Pedro Castillo”, dijo un rondero a la Huichay Jaran en declaraciones a La República.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

En Arequipa, igualmente decenas de sindicatos que conforman la Federación Departamental de Trabajadores (FDTA) recorrieron las principales calles del Cercado hasta la Plaza de Armas.

“Vamos a tener un poco de confianza en el sistema que nos gobierna si ya, de una vez por todas, proclaman al nuevo presidente”, señaló el secretario general de la FDTA, José Luis Chapa, en declaraciones a la prensa.

El dirigente señaló además que esta acción es preventiva, y si se dilata la proclamación por parte del JNE, evaluarán radicalizar sus medidas de lucha.

Keiko Fujimori a Francisco Sagasti: “Cuando hay dudas, el árbitro va al VAR”

Luego de las palabras de Francisco Sagasti, quien aseguró que es importante aprender a perder con hidalguía en el marco de la derrota de la selección peruana frente a Brasil, las respuestas no se hicieron esperar. Una de ellas, que llamó mucho la atención, fue la de Keiko Fujimori, quien se dirigió directamente al presidente de la República para pedirle que actúe como árbitro en la disputa por el resultado de las elecciones.

“Cuando hay dudas, el árbitro va al VAR, revisa y luego da una decisión. Eso es lo que nosotros pedimos. Él, tranquilamente, en un rol de ser el árbitro, pudo pedir una auditoría, pero, lamentablemente, en vez de asumir el rol de árbitro decidió ponerse la camiseta de Perú Libre”, dijo Fujimori en una reunión con sus partidarios.

Por su parte, Sagasti no tardó en responder, asegurando que solo el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene la facultad de definir al ganador de las elecciones. “Un presidente no es un árbitro. El JNE es el único que tiene la potestad de definir, por lo tanto, cualquier intento del ejecutivo de servir de árbitro estaría fuera de la constitución y es algo que no me corresponde”, expresó.

Francisco Sagasti: “Un presidente no es un árbitro”

El presidente Francisco Sagasti se pronunció desde Ayacucho, ciudad donde se encuentra para dar inicio a la vacunación contra el Covid-19 a profesores rurales en el Día del Maestro, y aprovechó para responder los comentarios de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien lo calificó de “árbitro” el último lunes.

“Un presidente no es un árbitro, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es el único que tiene la potestad de definir (un proceso electoral)”, resaltó Sagasti en respuesta a los comentarios de Keiko Fujimori, quien el lunes dijo que “cuando el árbitro tiene dudas, se dirige al VAR”, tras volver a cuestionar la posición del Gobierno al desestimar el pedido de una auditoría de las elecciones 2021.

“Cualquier intento del Ejecutivo o del presidente de servir de árbitro estaría fuera de la constitucional y es algo que no nos corresponde ni me corresponde”, resaltó el mandatario y agregó que su comentario de ayer estuvo relacionado al desempeño deportivo, y aprovechó para felicitar el desempeño de la Selección Peruana frente a Brasil por la Copa América, donde el equipo nacional perdió por la mínima diferencia.

“A ese tipo de situaciones es a la que me refiero, deportistas como nuestra selección nos enseñan a perder con gracia a ganar con humildad, y es un ejemplo que debe aplicarse en todos los aspectos de la vida peruana, en cualquier competencia, cualquier concurso, sea este deportivo o de cualquier otra naturaleza”, aclaró. (Nodal).

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios