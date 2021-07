Elecciones legislativas: María Luz Alonso acompañará a Pablo Bensusán

Compartir esta noticia:











La secretaria administrativa del Senado, María Luz Alonso, confirmó hoy que será candidata a senadora del Frente de Todos La Pampa, acompañando a Pablo Bensusán, ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos.









María Luz Alonso anunció hoy que será candidata a senadora junto al ministro Pablo Bensusán, quien ya fue ungido por el gobernador Sergio Ziliotto para encabezar el armado pampeano para las próximas legislativas.

“Lo voy a acompañar porque lo hemos hablado con Sergio, me ha manifestado que le gustaría que sea parte de este proceso que estamos atravesando y yo lo he manifestado siempre, que iba a estar donde el peronismo me necesitara”, dijo «Luchi» en diálogos con CPEtv.

“No nos vamos a arrogar la potestad del peronismo pero si el gobernador, presidente del partido justicialista, me manifestó que vería con agrado que participara” dijo Alonso aunque aclaró que “obviamente previa consulta con Cristina, charlándolo, comentándole esto que estamos atravesando como provincia, ella diciéndome que le diera para adelante, que iba a estar al lado mío en la decisión que tomara”.

“Estoy muy contenta de poder acompañar a “Pali” (Bensusan) en esta proeza, en este barco que nos acabamos de subir y tratar de llevarle la mejor propuesta a los pampeanos y pampeanas para que vuelvan a elegir una vez más”, afirmó.

Al ser consultada si le hubiera gustado ser cabeza de fórmula, reiteró “voy a estar donde me necesiten” y agregó que “no fue nunca un requisito para mi persona”.

