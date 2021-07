Pablo Bensusán: “Si un proyecto de ley va contra los intereses de La Pampa, no lo vamos a acompañar”

Compartir esta noticia:











Daniel Bensusán señaló que en caso de ser electo senador seguirá con la impronta del PJ pampeano de defender los intereses provinciales, más allá de quien gobierne a nivel nacional. “Acompañamos el proyecto nacional y vamos a establecer los temas de La Pampa”, explicó.

El precandidato a senador por el Partido Justicialista, Daniel Bensusán señaló que defenderá los intereses de la provincia, en el caso de ser electo para la Cámara Alta.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

En declaraciones radiales, Bensusán recordó que el candidato natural era Carlos Verna y luego de que el ex mandatario descartara su candidatura, Ziliotto, el sector de La Plural lo eligió como precandidato a senador.

El actual ministro de Gobierno afirmó que se busca lograr una lista de consenso de cara a los próximos comicios. “Si no se logra esa unidad, quien lo desee puede presentarse en las PASO, pero vamos a trabajar para tratar de contener a todos los sectores dentro de una lista, dentro de un proyecto y plataforma de gobierno. Luego, cuáles son las personas, se verá cómo ponernos de acuerdo”.

Consultado sobre qué privilegiará su gestión, en caso de ser electo, Bensusán, dijo que “se privilegia un proyecto nacional que incluya a La Pampa, pero donde haya alguna normativa o ley que perjudique a La Pampa, ya sea en cuestiones económicas, de recursos hídricos o de obras públicas, nuestros legisladores nacionales se plantaron en esa defensa de La Pampa”.

“Los legisladores de La Pampa pusieron como límite que no perjudicaran los intereses de La Pampa, sea quien sea el gobierno nacional. Más allá del proyecto nacional, el límite era que una ley no perjudicara a la provincia. Y el ejemplo es Carlos Verna, que fue senador con diferentes presidentes y siempre puso como límite que no se perjudicara a la provincia, más allá del proyecto nacional y vamos a seguir por el mismo camino. Hoy La Pampa, luego de cuatro años de exclusión, está incluida en un proyecto nacional”, afirmó Bensusán a periodistas de FM Radio Noticias.

“Hoy estamos alineados con este proyecto nacional que está en camino. Ahora, ante el tratamiento de una ley que vaya contra los intereses de La Pampa, no vamos a acompañar”, dijo el precandidato a senador por el PJ.

Bensusán afirmó que ya recibió apoyo de otros sectores del PJ. “Es un orgullo para mí el reconocimiento de muchas personas que reconocieron una trayectoria de trabajo. No puedo garantizar el consenso, pero vamos a trabajar para que haya una sola lista en el Frente de Todos. Vamos por el buen camino, se verá como termina”.

Bensusán afirmó que ya recibió apoyo de otros sectores del PJ. “Es un orgullo para mí el reconocimiento de muchas personas que reconocieron una trayectoria de trabajo. No puedo garantizar el consenso, pero vamos a trabajar para que haya una sola lista en el Frente de Todos. Vamos por el buen camino, se verá como termina”.

Consultado sobre la reforma judicial impulsada por la gestión de Alberto Fernández, Bensusán recordó que se trata de un proyecto integral. “Abarca reformas en el fuero federal en cada una de los provincias y yo estoy de acuerdo en esto. En La Pampa hace muchos años que modificamos el Sistema Procesal Penal y es una deuda que todavía tiene el Sistema Federal, que sigue siendo el viejo sistema inquisitivo”.

“Hay un montón de cuestiones que no se han modificado en el Fuero Federal. Creo que hay algo que hay que empezar a trabajar, sacar de la centralidad de Capital Federal. Es una reforma muy buena a nivel nacional para todo el país”, dijo Bensusán.

En referencia a la campaña, Bensusán señaló que será diferente a todas, por la situación sanitaria y de pandemia. “Nosotros estamos acostumbrados a campañas de territorio, del cara a cara, visitar domicilios o hacer reuniones con diferentes sectores económicos y sociales de la provincia y eso será diferente. Hay que de qué manera le vamos a llegar a los vecinos con la propuesta del Frente de Todos”.

“¿En qué se basará? Acompañar el proyecto nacional y establecer los temas de La Pampa, beneficios financieros y económicos, la defensa de los recursos hídricos que seguimos reclamando en todos los ámbitos y en diferentes situaciones”, dijo Bensusán.

Pensando en la pospandemia, Bensusán dijo que se deben generar fuentes de trabajo, ayudar a la industria y los comerciantes y que el poder adquisitivo le gane a la inflación. “En la provincia tenemos en claro que si hay obra pública y privada, se genera un movimiento económico importantísimo, de mano de obra, de comercio que genera la obra pública y privada. Y vamos a trabajar a nivel nacional para ver cómo ayudar a las pymes, industrias, apoyar y apostar a mejorar el poder adquisitivo del trabajador y comerciantes afectados a nivel mundial por la pandemia”.

“A partir de ahí, apostar a la generación de empleo y trabajo desarrollando diferentes emprendimientos y políticas para pymes y micropymes”, agregó Bensusán.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios