Coppo en campaña: “Alberto Fernández federalizó la miseria e incluyó a más personas en la pobreza”

Para el edil de la UCR piquense, que ya avisó que quiere ser candidato en las legislativas nacionales, este año se enfrentan dos modelos: “los que siguen tragando sapos y los que queremos una Argentina previsible”.

En las últimas horas el escenario político pampeano ha ido tomando definiciones y posicionamientos de las distintas fuerzas políticas que lo componen. Uno de los actores que salió al ruedo para anotarse en la disputa electoral fue el concejal radical Guillermo Coppo, quien aseguró “se encuentran en un proceso de armado provincial para dar una opción a los pampeanos de caras e ideas nuevas.”

El referente del radicalismo piquense expresó: “estamos consolidando una idea y un proyecto que hace un tiempo venimos trabajando y caminando la provincia de La Pampa, con militantes de una generación intermedia que le dan al partido y a la política lo que la sociedad pampeana está reclamando. Nos enfrentamos a una elección donde coincido con el candidato a la Senaduría del kirchenerismo Bensusán que acá se enfrentan dos modelos de Argentina, pero considero que están los que siguen tragando sapos y los que queremos una Argentina previsible con desarrollo económico y respeto institucional.”

Continuó Coppo diciendo: “Está demostrado que el relato que intentan imponer no es lo que la realidad de la calle nos está diciendo, acá lo único que el gobierno de Alberto Fernandez federalizó e incluyó fue la miseria poniendo a más personas por debajo de la línea de la pobreza. Al Presidente le tocó afrontar una situación de pandemia inusual pero nos dijo “economía o salud”, y la verdad es que lo que vemos es gente fundiéndose y muriendo.

Por otra parte analizó que “estas elecciones muestran un escenario totalmente distinto por las propuestas y el trabajo que venimos haciendo estos años».

Sobre el proyecto dijo que «Desde el radicalismo, con este nuevo espacio estamos asumiendo un desafío y vamos a continuar haciendo lo que hacemos desde la gestión todos los días, no es que vamos a hacer reuniones con comerciantes y vecinos ahora por que es la campaña, como muchos hacen. Nosotros seguimos escuchando, como lo hicimos mientras el gobierno de La Pampa les daba la espalda a los comerciantes, y ahí no vi a los candidatos del Kirchnerismo pampeano recorriendo o reuniéndose por los cierres de comercios o la crisis que atravesaba el sector durante todo este tiempo. El momento era ahí y no en campaña».

