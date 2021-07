“Nuestros candidatos son Hugo Pérez, Luis Evangelista y Marcela Colli”

Compartir esta noticia:











El diputado provincial de la UCR y líder de la Línea Azul afirmó que trabajarán hasta último momento en una lista de consenso. “No decretaría el certificado de defunción del Frepam”, dijo ante la consulta de Plan B.

El principal referente de la Línea Azul, Francisco Torroba, adelantó los nombres propuestos para las próximas elecciones legislativas y señaló que se busca converger con otros partidos políticos en una coalición opositora.

Consultado sobre los roces internos en la UCR, Torroba dijo que “nosotros siempre dijimos que iba a presentar candidato y que entendíamos que adelantar candidatos, previo a discutir la unidad partidaria y un programa legislativo, no acordando con eso. Hay sectores internos que han propuestos candidatos y convocado, posteriormente a la unidad partidaria”, dijo a Plan B.

“Para nosotros, la forma era discutir la unidad partidaria,tener un programa legislativo y luego discutir los cargos. Los tiempos se aceleraron, nuestro sector va a tener como candidato a Hugo Pérez, diputado provincial, a Luis Evangelista, ex secretario de Hacienda, a Marcela Colli y otro nombres más, donde debemos esperar el proceso de negociación. Vamos a estar en la elección democrática de elegir los candidatos, que significan las PASO”, agregó Torroba.

—¿Los nombres que diste pueden acordar antes de las PASO y no llegar a la elección?

—Son nombres para participar de las paso. Este proceso de unidad partidaria, va a significar que algunos estén y otros no estén. Si no hubiese un acuerdo partidario y cada sector participara de las PASO, dentro de la UCR, estos son los nombres que participarían.

—¿Se renovará el frente con el PRO?

—Somos históricamente impulsores de una coalición. No solo con el PRO, hay partidos pequeños que en la sumatoria no tienen un alto caudal electoral, pero tienen dirigentes y buenas propuestas. Argentina necesita de buenas propuestas. Todos los partidos que hoy son oposicion en la provincia, deben coincidir, más allá de las diferencias ideológicas, en objetivos, en qué queremos y cómo lo hacemos. Estamos dispuestos a formar una coalición. Los problemas internos del PRO son problemas de ellos y no nos tenemos que meter. Demasiados problemas tenemos nosotros. No es la única fuerza política, están el MID y el MOFEPA.

—¿El Frepam es historia?

—Marcó una huella y no decretaría el certificado de defunción. Creo que fue una coalición que en su momento los bloques se fracturaron y no se trabajó en conjunto, luego se aprendió de los errores del pasado y trabajamos como una fuerza compacta de oposición.

—Pero eso pasa hoy, fueron como Cambiemos y están en bloques separados…

—Hay que ver cómo se ha votado en la Cámara de Diputados. Y hemos votado el 99,5% de proyectos del Ejecutivo, igual que Propuesta Federal, que tiene un legislador de PRO y otro del MID. Si la Argentina estuviese hoy bien, sería la consecuencia de que aprendió los errores del pasado. Estamos mal, lo cual quiere decir que no hemos aprendido de los errores.

Yo me acerqué a preguntarle al ministro y le pregunté si sabía como murió Laprida. Me dijo que no sabía. En las luchas fraticidas que tuvo la Argentina, Francisco Narciso Laprida, secretario del Congreso de Tucumán, fue enterrado vivo, un regimiento de caballería le pasó por arriba y fue decapitado. Hoy no se sabe dónde está su cuerpo y ese es el símbolo de lo que ha sido la Argentina. Lo primero que tenemos que ver es cómo entre las fuerzas que tenemos un rol de oposición, poder conjugar puntos en común, una agenda de política en común. Para ello, hace falta moderación de todos los sectores. La Argentina tiene una situación endeble y agónica que nos obliga a transitar el camino del diálogo. Yo no puedo decir que excluyo a otras fuerzas políticas, con buenas ideas y caudal electoral, y creer que somos la única fuerza política que podemos sacar el país adelante.

