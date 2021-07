Escándalo en Reino Unido por insultos racistas a jugadores de Inglaterra

Los jugadores Marcus Rashford, Jadon Sancho y Bukayo Saka, quienes erraron en la definición por penales, fueron objeto de una avalancha de insultos aberrantes y «emojis» con imágenes de simios y bananas publicados en las redes sociales luego de la final.

El primer ministro inglés, Boris Johnson, condenó este lunes insultos racistas en Internet contra tres jugadores afrodescendientes de Inglaterra que este domingo erraron en la definición por penales de la derrota con Italia en la final de la Eurocopa,l disputada en Londres.

Marcus Rashford, Jadon Sancho y Bukayo Saka fueron objeto de una avalancha de insultos aberrantes y «emojis» con imágenes de simios y bananas publicados en las redes sociales luego de la final.

«Este equipo de Inglaterra merece ser aclamado como héroes, no ser objeto de ataques racistas en las redes sociales. Los responsables de este atroz abuso deberían estar avergonzados», dijo el líder conservador en un mensaje en su perfil de Twitter.

This England team deserve to be lauded as heroes, not racially abused on social media.

Those responsible for this appalling abuse should be ashamed of themselves.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 12, 2021