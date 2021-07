“Para lograr la inmunidad necesitamos el 80% de la población vacunada”

Compartir esta noticia:











Mario Kohan, destacó el Plan de Vacunación y confirmó que el gobierno busca completar los esquemas con ambas dosis en la comunidad. “La variante Delta produce más casos sintomáticos pero menos severos”, dijo.

El ministro de Salud de La Pampa, Mario Kohan, resaltó el Plan de Vacunación en La Pampa y las inversiones realizadas por el gobierno provincial desde el inicio de la pandemia.

El funcionario provincial, en declaraciones radiales, llamó a la comunidad a mantener los cuidados preventivos y confirmó que la Provincia buscará completar los esquemas de vacunación con ambas dosis.

Kohan señaló que ante la capacidad del virus del coronavirus de mutar constantemente en diferentes variantes, completar esquemas evita casos severos. “En la medida que el virus tenga capacidad de mutar queremos completar esquemas de vacunación”, dijo.

“En una primera etapa se priorizaron las primeras dosis, cuando no había cantidad suficientes de vacunas, primó el criterio de aumentar la base de inmunidad del mayor grupo posible de ciudadanos como primera dosis, en un camino más que correcto, que, estudios posteriores confirmaron que se podían espaciar a 8 0 14 semanas y eso llevó tranquilidad para darle primeras dosis a mayor cantidad de gente, que dar un tratamiento completo a menor número de gente”, dijo a periodistas de FM Radio Noticias.

“Ahora, hablamos de completar esquemas de vacunación con segundas dosis debido a la aparición de nuevas cepas y en la medida de que el virus tenga capacidad de girar o mutar alrededor de los seres humanos”, afirmó Kohan.

En este sentido, el ministro resaltó que con el esquema de vacunación completo, las diferentes variantes hacen menos daño en el organismo. “En el contexto de tener una gran cantidad de cepas llamadas variantes de interés (porcentajes de contagiosidad), se comprobó, por ejemplo que, en el caso de AstraZeneca, tiene efectividad frente a la cepa Delta en términos de casos de contagios sintomáticos (los contagiados tienen síntoma de una gripe) pero con muy baja cantidad de casos severos o graves”.

“Esto implica que la variante Delta, a pesar de tener capacidad de esquivar la respuesta inmunológica del organismo, no es capaz de invadir para generar más cuadros graves. Es decir, hay más casos sintomáticos, pero no hay tantos casos severos”.

Consultados sobre cuánto falta para alcanzar la inmunización de rebaño, Kohan dijo que hace falta vacunar al 80% de la población. “Para este virus, se hablaba de un 60%, pero es necesario hablar de un 80% de la comunidad. Hay que entender que la inmunidad de rebaño significaría que los que estamos vacunados, protegemos a los que no están vacunados, si el 80% de la población está vacunada, el 20 o 30% no vacunado, tiene un grado de protección porque el 80% impide que el virus siga girando y se corta la cadena de contagios”.

Por último, ante la decisión de cruzar diferentes vacunas, Kohan estimó que no sería necesario, en el caso de La Pampa y si se mantiene el ritmo de llegada de vacunas al país. “Mi opinión a priori es que son todas vacunas seguras, con efectos secundarios menores. Aplicar una vacuna segura como segunda dosis, no traerá efectos secundarios, más allá de los que ya tiene y produzca una respuesta inmunológica. Ante la cantidad de vacunas que están llegando, de Sinopharm, Sputnik o Astrazeneca, yo no sé si en La Pampa vamos a terminar cruzando vacunas”, cerró Kohan.

