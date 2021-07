Rodrigo De Paul es nuevo refuerzo del Atlético de Madrid del “Cholo” Simeone

Compartir esta noticia:











El mediocampista Rodrigo De Paul, flamante campeón de la Copa América con la Selección argentina, es nuevo jugador del Atlético de Madrid de España, dirigido por Diego «Cholo» Simeone, que llegó a un acuerdo con el Udinese de Italia para comprar el pase del volante.









«Llega a nuestro club un poderoso centrocampista, con una gran facilidad para incorporarse al ataque y tanto hacer goles como provocarlos para sus compañeros. Criado en las categorías inferiores de Racing, fue con ‘La Academia’, con quien hizo su debut como profesional», manifestó el Atlético de Madrid en su sitio oficial.

Al referirse a su paso por el Udinese de Italia, el «Colchonero» señaló: «De Paul ha crecido hasta convertirse en una de las sensaciones del campeonato italiano. En el equipo blanquinegro ha disputado 184 partidos marcando 34 goles y dando 36 asistencias».

«La última temporada ha sido considerado uno de los mejores centrocampistas de la liga italiana y sus números lo avalan. Éstos demuestran que ha sido uno de los jugadores más desequilibrantes del Calcio», añadió.

Respecto al gran desempeño de De Paul en el conjunto de Lionel Scaloni, el «Atleti» continuó: «El flamante campeón del torneo llega como uno de los pilares de Argentina. Ha disputado seis partidos del campeonato, siendo titular en los cuartos (donde marcó ante Ecuador), la semifinal y el partido decisivo ante Brasil».

Por su parte, el mediocampista habló con el mismo sitio y celebró el traspaso. «Estoy muy feliz, voy al campeón de LaLiga y sé de la responsabilidad que ello conlleva. Es un gran paso en mi carrera futbolística».

«Soy un apasionado del fútbol, y además por mi paso por el fútbol español, conozco muy bien al Atlético, sin contar con todos los amigos y compañeros que tengo que juegan en España», agregó el ex jugador de Racing, Valencia y Udinese, que compartirá plantel con Ángel Correa como en la Copa América.

En ese sentido, precisó: «Correa es un gran apoyo para mí, me habló extremadamente bien del Atlético, de todo el club. Y sobre todo me enorgullece ir a un club con una afición que lo hace ser tan grande. Cuando empezaron a salir rumores sobre mi llegada al Atlético, los comentarios y mensajes de cariño que me hicieron llegar fueron innumerables. Sé que es una afición que siempre está ahí, apoyando».

Y concluyó: «Estoy muy contento de poder trabajar a las órdenes de Simeone. Primero por la clase de entrenador que es, uno de los mejores. Yo amo el fútbol y lo vivo día a día, y que te dirija un entrenador del calibre de Simeone es un privilegio».

