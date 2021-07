Daniel Martínez el médico pampeano campeón de América: “feliz por Leo y el grupo”

Compartir esta noticia:











Uno de los campeones de la Copa América es el médico pampeano Daniel Martínez, profesional del seleccionado argentino con más de 25 años de trayectoria en la Selección.

En declaraciones radiales, Martínez repasó su trayectoria y dejó su sus sensaciones, luego de la coronación de Argentina en Brasil. “Mi llegada a la Selección tiene que ver desde Winifreda me fui a jugar a Argentinos Juniors. Era José Pekerman el técnico que me eligió en una prueba. Cuando tenía 18 años me lesioné, pero en esa relación con Argentinos Juniors quedó una amistad”, afirmó a FM Radio Municipal de Santa Rosa.

“Mientras jugaba, me recibí de médico. Cuando José fue elegido para conducir la Selección Juvenil, me llamó como segundo médico y así, desde el año 1995, empecé a trabajar en la Selección, iniciando un camino de ya más de 25 años”, repasó.

“En el año 2011 pasamos de las juveniles a la selección mayor y luego de algunas tristezas, se dio este momento único e histórico. Feliz por la Selección, por Leo y por el grupo, son momentos de enorme alegría estos días”, agregó.

Consultado sobre su relación con Leo Messi, Martínez dijo que “es el mejor en el mundo y conociéndolo desde su primer partido en la selección, en juveniles, haber logrado el campeonato en Holanda y haber estado en tres finales que no se nos dio, sé de su esfuerzo, cada vez que viene a la selección. Por eso, contento en que esto se le haya dado. El dio todo siempre y el título se le negaba”.

“Por eso, deseaba con el corazón ganar, sobre todo por él. Creo que el grupo y todo el país sentía lo mismo. Por supuesto que todos lo disfrutamos y se pudo cumplir este objetivo, gracias a Dios se dio”.

Martínez destacó los protocolos sanitarios de la Selección Argentina durante el desarrollo de la Copa América. “Estuvimos concentrados mucho tiempo antes de que arriben los jugadores a Buenos Aires y preparamos todo el predio de AFA a través del presidente Tapia y se trabajó con una infectóloga.

“Nosotros preparamos el predio de Ezeiza para estar todo el tiempo ahí. Nos preparamos mucho tiempo antes. Se hicieron más de 2200 test de PCR y se mantuvo estricto control de ingreso. Nadie salió y sumada a todas las medidas conocidas, como el uso del tapaboca, hizo que todo se transformara en una familia grande, de unas 70 personas, que incluía a médicos, kinesiólogos, cocineras, mucamas, la gente que lavaba la ropa, médicos, dirigentes y jugadores. Todas personas que debían ejercer una función, estaban ahí adentro”, resaltó Martínez.

“Y eso fue un gran esfuerzo de muchas personas que no estaban en la cancha, además de los jugadores, los principales ejecutores del éxito. También mucha gente dejó cosas de lado y estuvo sin recibir visitas. Un montón de situaciones que se vivieron para mantener al grupo libre de COVID”, valoró Martínez. “Fue algo muy difícil y salió todo bien, que terminó con este momento histórico de ganarle a Brasil en Brasil. Todo se dio redondito”, agregó.

Daniel Martínez nació en Winifreda llegó a la Selección en 1995, fue multicampeón con los seleccionados juveniles y también con el equipo olímpico en 2008. Llegó a la Selección Argentina de la mano de José Pekerman, a quien conocía de su paso como jugador de Argentinos Juniors, y como médico de los juveniles le tocó vivir varias consagraciones, entre las que se destacaron los campeonatos mundiales Sub 20 en 2001, 2005 y 2007, con el propio Pekerman, Francisco Ferraro y Hugo Tocalli como entrenadores.

Acompañó a la Selección Argentina de fútbol Sub 23, que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 tras vencer en la final a Nigeria por 1 a 0.

Y el sábado estuvo junto al plantel albiceleste que conquistó la Copa América frente a Brasil después de 28 años.

