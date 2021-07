Bertone anunció su precandidatura a senador

Compartir esta noticia:











El exreferente del Ministerio de Trabajo en la Patagonia durante el gobierno de Mauricio Macri adelantó que se postulará a senador nacional en el frente Juntos por el Cambio. “Si vamos solos, me presento a senador y probablemente Darío Casado a diputado”, adelantó a Plan B Noticias.









Luis Bertone (46) está decidido a participar de las PASO como integrante del PRO en el frente Juntos por el Cambio. Aseguró que “lo de los avales está encaminado y esta vez no va a suceder lo de 2019”, dijo en un mensaje directo a la junta electoral, que lo sacó de la contienda acusándolo de cometer irregularidades con los avales.

“Hace dos años solo se revisaron nuestros avales, los otros no. Esta vez no va a volver a suceder, ya tenemos el tema encaminado. Si no hay unidad en el PRO, vamos a presentarnos”, señaló el empresario hotelero santarroseño.

“Me voy a presentar, los avales están bastante avanzados y si bien yo siempre dije que lo que correspondía era una lista unificada del PRO, si no se logra, estamos listos con Darío Casado y con gente que no está en política a presentarnos a las Primarias”, agregó.

“No se puede seguir excluyendo gente, no tengo representantes en la junta electoral, en la conducción partidaria, pero quiero participar y quiero que la gente lo comprenda”, añadió.

Respecto de la interna aclaró que no está con ninguno de los dos sectores: “No estoy con esa pelea a muerte dentro del partido, no puede ser un objetivo controlar un partido, el objetivo tiene que ser mejorar la realidad de la ciudad, la provincia y la Nación”.

Incluso dijo que las diferencias “deberían arreglarse de puertas adentro y no de caras a todo el mundo, La intervención es una mala idea, no había un motivo real, la asamblea controlada por Logioio no habían hecho locuras ni puesto trabas muy importantes como para justificarla”, agregó.

Candidatura

Bertone encabezará la lista de Integración Pampeana, una agrupación del PRO de la que participan personas de distintas partes de la provincia y apuesta a “integrar gente de afuera, estamos hablando con gente que ha militado en el peronismo, en el radicalismo, queremos integrar a las buenas personas de la política”.

“Si hay un acuerdo dentro del PRO, integraríamos la lista de acuerdo a las mediciones que se hagan, en eso no tenemos problemas, siempre está la posibilidad del consenso. Pero con el radicalismo lo veo lejano, ellos tienen muchas más diferencias, pero si sucediera, habría que sentarse a charlarlo”, aclaró.

– ¿Por qué querés ser legislador?

– Me parece que La Pampa está bajo un modelo agotado, recorriendo los barrios y la falta de trabajo es un problema gravísimo, hay que tomar cartas en el asunto y comprometerse para modernizar esta provincia y hacerla competitiva para que vengan las inversiones

No hay inversiones, no hay generación de trabajo excepto en el sector público, es un problema que aqueja al 58 % de los pampeanos. Como ustedes saben, he estado recorriendo los barrios y he hablado con gente que tiene una ayuda con los planes sociales, pero hablando con las mujeres del Santa María, que cobran 12 mil o 15 mil, todas me dijeron que si tuvieran trabajo en blanco, no lo pensarían dos veces. Hay que generar empleo, no una dádiva, no una ayuda, hay que devolver la dignidad en la gente – finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios