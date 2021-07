Corren riesgo 1.500 puestos de trabajo en Salud

Compartir esta noticia:











Así lo denunció ATE. Se trata de contratados y contratadas que prestaron servicios durante la pandemia y cuyos contratos vencen a fin de año.

Este jueves, trabajadores y trabajadoras de salud enroladas en ATE, instalaron una carpa de salud en la Plaza San Martín para difundir la situación del personal de salud.

Leonardo Chirino referente de salud en ATE e integrante del Consejo Directivo de ATE, dio detalles a Plan B sobre la actividad. “La idea de la carpa es comenzar a visibilizar la situación que estamos viviendo los trabajadores y trabajadoras de salud en La Pampa”.

“Se llegó a esta decisión en las asambleas del Hospital Lucio Molas, la semana pasada. Luego se replicaron en el Hospital Evita, en el Centro Sanitario Taladriz de Toay, el Gobernador Centeno y el Padre Buodo, de General Acha, donde se decidió trabajar en todas las asambleas al unísono con la manifestación que hacemos en la plaza”, agregó. “Esta actividad se está haciendo también en la plaza San Martín de General Pico y de 9 a 12 y 16 a 18 horas, en la jornada de hoy, vamos a estar compartiendo con la sociedad nuestros principales problemas de salud pública”, agregó Chirino.

En este sentido, el referente de ATE advirtió que para el gobierno pampeano, las y los trabajadores de salud son esenciales, pero no cuentan con reconocimiento. “Cada cosa que hemos conseguido es a través de luchas, discusiones, notas, de respetar las vías jerárquicas, de tratar de solicitar al gobierno un verdadero reconocimiento y lo único que hubo hasta ahora, fue esa licencia de diez días, una licencia extraordinaria y profiláctica por COVID”.

“Los trabajadores y trabajadoras de planta permanente continúan con licencias cortadas, se sigue trabajando con el artículo 6°, contratados, cobrando cada cuatro o cinco meses y compañeros monotributistas, que no cuentan con ART, que no tienen seguro. Por eso, solicitamos la regularización del pago a compañeros artículo 6° y el pase a planta permanente de todos ellos”, dijo Chirino.

“Además, estamos pidiendo un verdadero reconocimiento a todos los trabajadores y trabajadoras de salud, con la reducción de la edad jubilatoria a los 55 años de edad”, afirmó Chirino.

—¿Los pagos son similares o asimétricos?

—Los monotributistas cobran mucho menos que los artículos 6°. A partir de los 60 días de prestar servicios, cobran mes a mes porque son contratos semestrales. En cambio, los artículo 6° se renuevan mes a mes, algunos cada tres meses, otros cada seis y cobran a partir del cuarto mes. Pero no se mecaniza el pago y cobran cada con demoras de dos o tres meses.

Además queremos denunciar es que a los compañeros que son estudiantes de la UNLPam, que han estado trabajando codo a codo con nosotros en la pandemia, les han inventado un sistema de evaluación y en base a ese examen, están dejando sin trabajo a compañeros a partir del 31 de julio, algo que es un verdadero atropello y avasallamiento a los trabajadores, aunque sean un artículo 6°. Los dejan afuera y no se les renueva el contrato, quedándose sin trabajo.

—¿Sobra el persona de salud?

—Lo que sucede es que cuando hicieron falta, eran esenciales como nosotros. Comenzaron tomando chicos de tercer año, con pocas materias para terminar de recibirse. Luego se amplió ese cupo, se tomó a alumnos del segundo año de la universidad y ante la gran demanda de servicio, se llegó a tomar estudiantes de primer año.

Ahora llega el 31 de diciembre, hay una resolución ministerial que dice que los artículos 6°contratados por pandemia, se quedan todos sin trabajo. Por eso estamos en la calle para que la comunidad entienda que la gente que los atendió, que contuvo y estuvo al frente de la pandemia, a fin de año se quedan sin laburo.

—¿Por eso los precarizan, para que sean más baratos?

—Exactamente, solo hay que esperar que venza el artículo 6°. No tiene indemnización, no tiene ningún tipo de reconocimiento a la tarea realizada, no tienen aportes ni seguro. Cuando el gobierno anunció las inversiones en el sistema de salud, teníamos la esperanza de que se incluyera al recurso humano, pero el recurso humano no es recurso para este Ministerio.

—¿Son muchas las personas que se quedarían sin trabajo a fin de año?

—Son más de 1.500 trabajadores en toda la Provincia, que se van a quedar sin trabajo a fin de año.

—¿Pero Salud no debería aprovecharlos? Es personal con prácticas directas, que ya se formó…

—Sí. Incluso estos trabajadores recibieron la formación de compañeros de planta permanente, especializados en cada uno de los servicios. En los hospitales modulares, el 80% de la masa trabajadora, son estudiantes de la Universidad. Para que la comunidad entienda que quienes han atendido a familiares o a nosotros, son chicos estudiantes. La verdad es que han prestado un servicio espectacular para la provincia. Festejamos este semillero de enfermeros y, como venimos denunciando nosotros, hay un faltante en el recurso humano desde hace años y la pandemia los visibilizó más.

Pero ahora estos compañeros están trabajando como enfermeros, pero se los contrató como Servicios Generales de Mantenimiento, por lo tanto les están pagando menos por el trabajo que hacen, se los somete a un examen al que no tienen derecho a replicar y no respeta ninguna normativa. Y encima, les condiciona que el artículo 6° se va a terminar y les dirán muchas gracias por los servicios prestados, la comunidad no los necesita. Por eso estamos en las plazas, para que la sociedad entienda que estos trabajadores necesitan pasar a planta permanente.

