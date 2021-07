Pedido desesperado de una madre para que le devuelvan a su hijo

Compartir esta noticia:











Yohana Roldán tiene 35 años y es madre de 2 niños. El menor de ellos quedó a cargo de una familia sustituta a la que fueron llevados cuando ella se internó para hacer una rehabilitación por consumos problemáticos, y pidió que se lo restituyan.

La joven madre responsabilizó a la jueza de Familia, Anahí Brarda, y al director de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia, Rodrigo Lofvall, como las personas que tienen en sus manos la decisión de que ella recupere la tutela de su hijo menor.

“Me sacaron a mis dos hijos hace 1 año y 3 meses porque yo tenía problemas de consumo. Yo estaba en la calle y pedí ayuda, y lo único que hicieron fue dos entrevistas y de un día para el otro me los sacaron sin avisarme ni decirme a donde los llevaban”, contó la madre.









Los niños tienen 12 y 10 años, y fueron llevados con una familia de contención de Santa Rosa. El menor de ellos es discapacitado.

“Yo me acerqué a hablar a la Dirección de Niñez y hablé con dos trabajadores, una abogada y otra trabajadora social. Ellas me dijeron que tenía que llevarles las pertenencias de mis hijos y que tenían un plazo de 90 días para trabajar con ellos y 90 días para mí, yo en ese plazo me interné en el Guadalupe para rehabilitarme porque yo estaba buscando ayuda”, relató.

Yohana dijo que tras 2 meses de internación “ellas me fueron a ver y me hicieron firmar un papel por uno de mis nenes, yo no sabía nada de mis hijos y estaba mal, me habían desvinculado totalmente”.

Cuando pudo salir de rehabilitación, luego de 6 meses, pidió ver a sus hijos pero le negaron esa posibilidad, que luego de 2 meses pudo ver a uno de los nenes. “Mi nene tenía la mano quemada, cuando lo miré y le pregunté qué le pasó, se asustó y se le llenaron los ojos de lágrimas. Una dijo que se cayó y la otra que se había quemado. Yo lo encontré marcado y sospecho que fue algo que le pasó en la familia con la que estaba”.

La situación refiere al hijo menor, que quedó con la familia sustituta. El más grande fue llevado con su abuela. “El más chiquito quedó ahí porque el padre nunca lo quiso reconocer, porque tenía discapacidad, siempre fue una pelea”, reveló.

“Mi hijo va a la escuela Solar, hablé con mucha gente de ahí y ellos trataron de intervenir porque saben que es muy injusto lo que me hicieron y me dijeron que no les aceptan nada y no se pueden meter en nada”, relató.

“Lo único que quiero es que me den una oportunidad, que me devuelvan a mi hijo. Sé que está sufriendo. La última vez que mi hijo mayor habló con su hermanito, lloraba y le cortaron. Desde ese momento, las chicas de Niñez la llamaron a su abuela y le dijeron que no podía dar mas información porque lo iban a desvincular a él también. No me hacen daño a mi sino también a mis hijos”, agregó.

