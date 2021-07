Publican libro sobre “Chicha” Mariani

Compartir esta noticia:











El periodista Juan Carlos Martínez publicó “El último sueño de Chicha. Su historia de lucha en tiempos de dictadura y su gigantesca obra”.

En una gacetilla de prensa destacaron que “esta publicación lleva una elaboración de varios años y en ella se encuentran los aspectos más destacados de los muchos diálogos compartidos entre la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo y el periodista, además de algunas de las entrevistas publicadas en medios del país y del exterior”.









El libro -dice el autor-, es su “modesta contribución para mantener viva la memoria histórica y, de modo especial, para rendir homenaje a aquella notable mujer que tanto hizo por la vida, la justicia y la libertad. Lo que no puedo transmitir en palabras es la inmensidad de su corazón, la extensión de su fortaleza y el torrente de amor y dignidad humana que había en ella. Las nuevas generaciones recogerán el ejemplo de su vida para darle sentido a sus propias vidas” .

Varios capítulos están relacionados a la lucha de los organismos de Derechos Humanos en tiempos de dictadura cívico-militar-clerical, destacando los aportes de Chicha Mariani, quien recorrió el mundo científico en busca del método de identificación de identidades robadas y fue “artífice en la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos y del Equipo Argentino de Antropología Forense”.

“El último sueño de Chicha” recorre sus sentires y firmes posicionamientos que la llevaron a ser “testigo clave en los juicios contra torturadores, asesinos y apropiadores» de niños y niñas como también a involucrar a grandes medios de comunicación “por su complicidad con la dictadura”, denunciar a “jueces que daban la espalda al reclamo de las Abuelas” y a sostener un vivo reclamo al Vaticano para que “entregara los documentos que guarda bajo siete llaves” sobre el destino de las miles de personas desaparecidas.

HISTORIA

El terrorismo de Estado en la Argentina tuvo en la primera fila de la resistencia a mujeres que buscaban a sus hijos e hijas, y a sus nietas y nietos desaparecidos. En aquella búsqueda varias de ellas fueron asesinadas, pero las que sobrevivieron a la masacre enfrentaron con envidiable coraje a la sangrienta dictadura. Así nacieron las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo. Chicha Mariani fue una de las fundadoras y primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo junto a otras once mujeres que vivían su mismo drama. Hubo un paso previo: Abuelas Argentinas que buscaban a sus nietas y nietos robados por militares y policías que se quedaron con aquellas criaturas o las repartieron como si se tratara de una simple mercancía. Su presidenta fue Licha de la Cuadra, otra de las grandes mujeres que hicieron historia. En el libro dedicado a Chicha Mariani se resume la lucha de aquella notable mujer en tiempos de dictadura y su gigantesca obra.

EL SUEÑO

En la incesante búsqueda de Clara Anahí por todos los rincones de la tierra, Chicha escribió varias cartas dirigidas a su nieta ausente. En una de ellas le decía:

«Mi querida Clara Anahí. Soy tu abuela «Chicha» Chorobik de Mariani, te busco desde el momento en que Etchecolatz, Camps y su tropa mataron a tu madre y te secuestraron de tu hogar en la calle 30 n°1134 de La Plata, Argentina. Fue el 24 de noviembre de 1976 y tenías tres meses de edad. Desde ese momento con tu papá te buscamos hasta que a él también lo asesinaron al año siguiente. A pesar de que trataron de convencerme de que habías muerto en la balacera, yo sabía que estabas viva. Hoy está comprobado que sobreviviste y que te has criado en poder de alguna familia, y es posible que hayas armado la propia. A mis 90 años mi aspiración es abrazarte y reconocerme en tu mirada, me gustaría que vinieras hacia mí para que esta larga búsqueda se concretara. es el mayo anhelo que me mantiene en pie, el que por fin nos encontremos. Mi amada Clara Anahí, mientras te espero seguiré buscándote.

Te abrazo muy fuerte, tu abuela.

Chicha Mariani»

Chicha murió el 20 de agosto de 2018 a los 95 años de edad. Se fue de este mundo sin poder concretar el último sueño de su vida.

EL AUTOR

Juan Carlos Martínez es autor de otros dos libros relacionados con la apropiación de niñas y niños durante la dictadura cívico-militar-clerical. El primero de ellos «La abuela de hierro», ediciones 1995, 2012, 2017 y 2019, se refiere a la búsqueda de Carla Artes, recuperada por su abuela Matilde Artes en 1985. El otro libro «La apropiadora», ediciones 2011 y 2014, es una investigación acerca de las dos criaturas apropiadas durante la dictadura por Ernestina Herrera de Noble. La ex propietaria del Grupo Clarín, fallecida en 2017, había admitido públicamente que ese niño y esa niña podrían ser hijo e hija de personas desaparecidas. Sin embargo, se fue de este mundo impune.

Martínez inició su carrera periodística en la década de los sesenta en General Pico, La Pampa, su lugar de nacimiento. Allí dirigió los periódicos Zona Norte y Primera Hora, para luego dirigir a Nuevo Diario en Santa Rosa.

Durante la dictadura militar se desempeñó como Secretario de Redacción del diario patagónico Río Negro. En la década del ochenta fue corresponsal para la agencia Noticias Argentinas en Roma y luego para la agencia Diarios y Noticias en España, done publicó artículos relacionados con el terrorismo de Estado en las revistas Tiempo, Interviú y Cambio 16, en los periódicos El País, El Independiente y en el semanario gallego A Nosa Tierra.

De regreso en Argentina, trabajó como redactor en la agencia Diarios y Noticias y en la década de los noventa como secretario de redacción del diario La Reforma; luego condujo la agencia del mismo diario en Santa Rosa. En 2001 fundó el mensuario Lumbre.

También es autor de los libros «El golpeador» y «La Pampa nostra».

Además de su intensa actividad en el periodismo, Juan Carlos Martínez es socio fundador de la Asociación Anahí, entidad creada por Chicha Mariani.

