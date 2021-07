Seguirá preso el imputado por abuso sexual en un jardín de infantes de Santa Rosa

Compartir esta noticia:











La justicia pampeana decidió que siga detenido hasta la realización del juicio oral.

Paul Santander, pareja de la dueña del jardín que funcionaba en la calle Urquiza, permanecerá detenido hasta la realización del juicio oral y público.

El 14 de julio se realizó una audiencia de reexamen de la medida de privación de su libertad. La Fiscalía y las querellas rechazaron el pedido de libertad del único imputado en la causa que se investigan supuestos abusos sexuales contra niños.









La defensa impugnó la resolución de la jueza Maza sobre la prisión preventiva, por lo que deberá resolver el Tribunal de Impugnación Penal en esta semana. Por el momento, Santander, sigue detenido hasta el día del juicio.

El 25 de noviembre de 2021 el hombre, pareja de la dueña de Nenos, fue detenido por dos denuncias de abuso sexual en perjuicio de dos nenas de 5 años.

En principio se hizo una sola denuncia por parte de familiares de una nena de cinco años. De esa investigación surgió la posibilidad de que hubiera ocurrido otro hecho similar.

Además, de la investigación podrían surgir otros delitos, ya que personas que trabajaron en el lugar contaron hechos de posible acoso.

Investigación

Al conocerse el caso por la manifestación de padres por las calles de Santa Rosa, el Ministerio Público Fiscal designó un equipo de fiscales para la investigación.

La fiscala Verónica Ferrero, en quien cayó la causa desde el inicio, explicó en su momento que la detención se realizó a partir del “materia probatorio reunido” y agregó que “la investigación todavía está en curso y se tomaron medidas de prueba que fundamentaron el pedido de prisión preventiva que se llevó a cabo ayer”

Aclaró que “por el momento tenemos dos denuncias, no descartamos que haya otros casos, pero no tenemos más denuncias”. Esa situación no habría cambiado porque no se tomaron nuevas declaraciones.

Respecto de la pareja de Santander, dueña del Jardín, Ferrero señaló que “por el momento la investigación avanza y veremos con los elementos que se van reuniendo, quienes son los responsables de este hecho”.

“En principio las menores habían indicado a la persona que está detenida. Es materia de investigación el tiempo del supuesto delito. Las nenas hablaron recientemente con sus padres, quienes prudentemente no indagaron más y se presentaron para que se haga la investigación por parte de profesionales”, destacó.

Por otra parte indicó que “la directora ya prestó declaración como testigo. Tenemos que avanzar en el grado de investigación y se sabrá si hay otras responsabilidades”

Aclaró que “el detenido, por lo que se sabe, no es docente, pero cuál es el grado de participación y que relación tenía, es materia de investigación”.

