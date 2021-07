Un achense en la la revista Caras

Compartir esta noticia:











El prestigio de Carlos Veralli, oriundo de General Acha, comenzó a adquirir vuelo propio a partir de su vinculación profesional con referentes de los medios y artistas famosos, quienes ponderaron sus virtudes como diseñador de modas en los principales programas de TV y en aclamadas obras teatrales.

Flavio Mendoza no duda en mencionar a Veralli como uno de sus modistos favoritos, al igual que un sinnúmero de famosos y famosas.

A 26 años de su vinculación con el diseño de indumentaria, dice que: «siempre me gustó, ponía atención en cómo me vestía, y de chico era algo en común que tenía con mi mama y mi abuela, ellas eran modistas y fueron quienes me ayudaron en mis primeros pasos y me acompañaron siempre».

Sus declaraciones forman parte de una nota realizada por la Revista Caras, medio especializado moda & personajes.

Con antecedentes de preparación en Bahía Blanca, su camino, «ese que siempre estuvo iluminado por su pasión» (como describe Caras), empezó en Córdoba Capital.

«Allá conecté con diferentes personalidades en las temporadas teatrales, lo que me permitió visualizar mis trabajos», revela el modisto.

«Empecé solo con la alta costura femenina, pero sentía el desafío de proponer algo distinto en diseño para el hombre. Empecé buscando géneros de muy buena calidad, pero sentía que faltaba algo. Ahí encontré esa vuelta de rosca y empecé a mezclar texturas y cortes, así tal vez una prenda de etiqueta podía darle una impronta más urbana pero elegante», explica.

Según la elogiosa descripción de Caras, Veralli se inspira en el cine, documentales y series de otras épocas para aggiornar sus creaciones a la actualidad.

«Mi desafío es ponerle «más onda» a la moda urbana, más glam en cuanto a ese estilo. Siento que la creatividad no tiene un límite y eso es lo que mantiene mi pasión por la moda. Mi proyecto sería poder aportar algo nuevo a la industria. Un granito de arena», asegura y concluye: «Si bien trabajo en Córdoba, hoy en día con la conectividad que existe, mis diseños han llegado a diferentes países, que son capitales de la moda y es muy gratificante que me elijan».

