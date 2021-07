El hijo del Presidente Alberto Fernández tramitará su DNI no binario

Compartir esta noticia:











En Instagram, explicó que no se autopercibe como hombre, sino como «persona no binaria» y que accederá al nuevo DNI que presentó su padre.

Dyhzy, el hijo del presidente Alberto Fernández, anunció hoy en las redes sociales que pedirá el cambio de su DNI por considerarse una persona no binaria.









«Soy una persona no binaria», dijo luego de que su padre presentara este miércoles el nuevo Documento Nacional de Identidad para quienes no se sienten comprendidas en los géneros masculino o femenino.

El hijo del mandatario, cuyo nombre real es Estanislao, hizo un vivo de la red social Instagram en el que explicó que no se autopercibe como hombre, sino como «persona no binaria».

«Cuando el Estado reconoce una ley, esta se va naturalizando. Hoy no es raro, no llama la atención ver a una pareja homosexual casándose desde que se aprobó el matrimonio igualitario», sostuvo el joven.

Y agregó: «Este tipo de derechos es necesario que primero sean reconocidos por el Estado. Más allá de que falta, la gente tiene que deconstruirse, irlo naturalizando».

Sobre el nombre verdadero elegido para él, Estanislao, expresó: «No me gusta. Nunca en mi vida me sentí identificado con ese nombre. Por eso ni lo digo y pido que no me llamen así».

También remarcó que el no binarismo no es el único género que existe por fuera del masculino y el femenino: «Hay distintos tipos dentro del espectro: hombre, mujer, no binario, queer, género fluido».

El miércoles, en una ceremonia en la Casa de Gobierno, el mandatario entregó junto a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, los tres primeros DNI no binarios.

Fue en el marco del decreto que estipula la implementación de la nomenclatura “x” en el campo correspondiente al sexo en el DNI y el Pasaporte rectificados, además de las siglas «M» o «F», de masculino o femenino.

