Bajaron a Matalón de la lista de Casado y Bertone

Compartir esta noticia:











La expresidenta de la Junta Electoral del PJ que se pasó al PRO en el gobierno de Macri, Patricia Matalón, se postulaba a diputada en segundo lugar. La bajaron porque para el sistema electoral no tiene residencia en La Pampa. Será reemplazada por una docente.

La Junta Electoral de Juntos por el Cambio le comunicó a la lista Integración Pampeana que Matalón no figuraba con residencia en La Pampa.









Sin embargo, el DNI de Patricia Matalón tiene domicilio en Santa Rosa, pero en el sistema informático aparece en Buenos Aries. La explicación sería que la abogada tiene domicilio fiscal en CABA pero el legal en la capital provincial.

En una larga carta manifestó que le asiste el derecho de participar de la lista, pero optó por dar un paso al costado para apurar los trámites y facilitar la lista que postula en primer lugar de senadores a Darío Casado y de diputados a Luis Bertone.

Será reemplazada por la docente Marcela Romero

En una carta enviada a la Junta Electoral de Cambiemos, Matalón argumentó:

En una clara equivocación de conceptos entre lo que es domicilio legal y residencia, respectivamente, un nuevo sistema informático implementado en estas PASO no permite subir mi nombre cuando mi DNI tiene domicilio en la Ciudad Capital, Santa Rosa. La residencia, como bien dice la ley, prueba por cualqu medio (a excepción de testigos). Si acepté este ofrecimiento del referente de la lista, el Mg. Luis Bertone, es porque estando especializada en Derecho Electoral conozco perfectamente el tema y además de la ley que sé que me ampara, tengo archivados sobrados casos concretos que demuestran lo que sostengo. Seguramente, recuerden incluso postulaciones que hasta han sido si manifiestamente ilegales, como tantas cosas en este bendito País. En mi caso, no se nos da la oportunidad ni de probar la residencia sin arriesgar a toda la lista. Raro, no?

Ni siquiera en esta Junta nos han sabido informar con qué criterio «legal» sube el Sistema a los precandidatos. Sé perfectamente que puedo apelar ante esta misma Junta y puedo llegar con esto hasta la Cámara Nacional Electoral y más allá. Sin embargo, prima mi concepto de EQUIPO y no quiero arriesgar a quienes confiaron en mi a que su lista no sea oficializada por una cuestión informática a la que poco se le puede discutir de Derecho. Sabemos que los plazos electorales son preclusivos, el trámite debe seguir más allá de mi persona. Obviamente me reservo el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes, pero en este momento cedo mi lugar a otra mujer del equipo para no perjudicarlos, al menos momentáneamente.

Si mi objetivo fuera ocupar cargos no hubiese renunciado al PJ Pampeano cuando se unió al kirchnerismo y a la Cámpora. Sólo me mueve el AMOR incondicional a Nuestra Nación Argentina. Que esto pase me ratifica la actual situación que estamos viviendo, en la que hasta un soporte digital tiene más valor que nuestras leyes e incluso que Nuestra Constitución Nacional.

Apoyaré a esta lista desde el lugar que sea, es lo de menos, compartimos la misma vocación de servicio y de renovación del «siempre los mismos». siguen además en carrera dos personas de mi espacio político DEVENIR, personas intachables como Claudio Holgado y Andrea Barone. No necesito figurar para trabajar por las causas que defiendo, como cada día lo hago. Sólo 7 años de 35 de trabajo he sido funcionaria.

Sé que no se puede luchar contra estas cosas «oscuras», cuyo funcionamiento de entrecruzamiento desconocemos, sólo encender una LUZ. Eso es en lo que seguiremos trabajando desde mi espacio politico independiente que trasciende ampliamente los límites de La Pampa en la que si mantengo mis afectos, parte de mi familia, y en la cual he pasado los pocos días de vacaciones que he tenido desde que volví al llano a trabajar en Bs. As. por la obvia situación que todos saben que se vive en esta bella, pero empobrecida Provincia. Dicen que lo que no mata fortalece, así ha sido siempre en mi vida y así sé que será también para esta nueva línea «INTEGRACIÓN PAMPEANA» y cada uno de sus integrantes, toda gente de bien que vive de sus trabajos.

Entiendo perfectamente que esta situación supera a los integrantes de este organismo, no pueden modificar ustedes el sistema. Digamos que están en la misma situación que yo. Ni siquiera nos queda claro si este sistema es Nacional o una cuestión propia de la Provincia. Nadie nos lo ha informado.

Quizás para la próxima el entrecruzamiento se haga para bajar a los que no tengan «Ficha Limpia», seria algo superador.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios