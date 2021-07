Podoroska no pudo ante la española Badosa y se terminó su sueño de medalla

Compartir esta noticia:











La tenista argentina cayó por 6-2 y 6-3 ante la europea, por la tercera ronda de la rama femenina de tenis en los Juegos Olímpicos que se disputan en tierras niponas.

La argentina Nadia Podoroska cayó sin atenuantes este martes ante la española Paula Badosa 6-2 y 6-3 en la tercera ronda del single femenino de los Juegos Tokio 2020, su primera experiencia olímpica.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Badosa eliminó a la semifinalista de Roland Garros 2020 en una hora y 24 minutos, después de dejar en el camino a la campeona de ese mismo torneo, la polaca Iga Swiatek, en la ronda anterior.

En cuartos de final, la española -29 del mundo- se medirá con la checa Marketa Vondrousova, que hoy despidió a la segunda del ranking WTA, la japonesa Naomi Osaka.

Podoroska (38), de 24 años, estuvo por debajo de su nivel pero mostró una reacción alentadora en el final del partido, al salvar cinco match points frente a una rival absorbida por la presión de sentenciar la victoria.

«Me voy con un sabor bastante amargo porque no estuve ni cerca del nivel que venía jugando. Le hice poco daño, especialmente con mi saque. Creo que me puse un poco nerviosa con el partido que ella me planteó», dijo la rosarina a TyC Sports.

Podoroska sorteó dos instancias del single femenino tras ganarle a la kazaja Yulia Putintseva y la rusa Ekaterina Aleksandrova.

La argentina participará ahora del torneo olímpico de doble mixto con el marplatense Horacio Zeballos.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios