Dictamen favorable para convenio con Nación para la realización de obras en rutas

Compartir esta noticia:











Se desarrolló un nuevo Plenario de comisiones de Asuntos Agrarios y Hacienda y Presupuesto para poner en tratamientos dos proyectos enviados por el gobierno provincial.

En primer lugar se habilitó la iniciativa por la que se crea la «Agencia Pampeana de Ciencias, Tecnologías e Innovación Abierta». La diputada María Laura Trapaglia solicitó que se realice la invitación para que concurran “integrantes del Ministerio” a fin de evacuar las preguntas pertinentes.

También, se trató el proyecto por el que se aprueba el Convenio entre la Dirección Nacional de Vialidad y la Dirección Provincial de Vialidad, suscripto el día 28 de abril de 2021. Dicha iniciativa salió dictaminada favorablemente por unanimidad.

Ariel Rojas explicó: “Hablamos de los dificultoso que es realizar obras en las intersecciones de rutas nacionales y provinciales, por eso celebramos este tipo de convenios para satisfacer esta necesidad que nos reclama la sociedad. El presupuesto que ronda este proyecto ronda los 420 millones de pesos, que tiene a la mayoría de las obras un plazo de ejecución de 6 meses”.

Plenario por “Ley de Seguridad Pública y Ciudadana”

Posteriormente se conformó el Plenario de comisiones de Legislación General, Legislación Social, Derechos Humanos y Hacienda y Presupuesto para seguir tratando el proyecto por el cual eleva «Ley de Seguridad Pública y Ciudadana». En esta ocasión se analizaron los Libros 4, 5 y 6 de dicho proyecto.

Sobre un artículo vinculado al almacenamiento de datos y a la creación de un registro para incluir cámaras de vigilancia, Espartaco Marín opinó que el registro debe ser creado por ley y no dejado sujeto a la autoridad de aplicación, y se deben establecer las condiciones del almacenamiento de datos (quiénes pueden acceder, cuánto es el espacio, etcétera).

Fabián Beneitez, del Cecom de la Policía de La Pampa –sitio en el que se visualizan las cámaras de seguridad-, respondió: “Si vamos a hacer un almacenamiento muy rígido vamos a caer en un problema. Todas las imágenes van a ocupar mayor espacio, y si necesitamos mayor espacio los plazos se acortan. En la actualidad tenemos entre 28 y 30 días de almacenamiento de imágenes. Si se incorporan más cámaras van a caer unos días la capacidad de almacenamiento, de modo tal que va a empezar a fluctuar. Si nosotros lo ponemos en la ley vamos a tener que modificarla cada vez que hay un cambio en el sistema de videovigilancia”.

Andrea Valderrama solicitó que haya una coordinación entre diputados y autoridades para dejar plasmado de la mejor manera posible las condiciones de almacenamiento de imágenes.

Beneitez explicó que “el sistema actual de videovigilancia funciona de manera tal que cuando ocurre un hecho las imágenes son solicitadas por autoridad policial o judicial. Nosotros descargamos esas imágenes que quedan en un disco compartido, y no tiene acceso más que el fiscal y nosotros que tenemos firmado un convenio de confidencialidad”.

El comisario Javier Weigel indicó que “nosotros estamos legislando un proyecto interconectado, entonces queremos dar el marco legal”. Asimismo, Laura Diab, directora de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad, aportó: “El tiempo de grabación siempre tiene que ser lo mínimo y necesario para garantizar la privacidad de las personas, esa es la idea”.

Parlamento Patagónico

Se reunió la comisión de Parlamento Patagónico para tratar tres proyectos presentados por los bloques del Frejupa y de la UCR. El primero, del radicalismo, se emitió dictamen favorable por unanimidad a la iniciativa por la que solicitan al Ministerio de Transporte de la Nación, realice gestiones para incorporar a las provincias de Neuquén y La Pampa a las rutas aerocomerciales de la Empresa L.A.D.E..

Francisco Torroba explicó “que Líneas Aéreas del Estado cumple una función de colectividad social, pero también tiene que tener una función de índole comercial y turística”.

Luego, se sacó despacho favorable por unanimidad al proyecto del Frejupa por el que se crea la Biblioteca Digital de Autores Patagónicos, en el ámbito del “Ente Cultural Patagonia”, integrado por las autoridades de Cultura de las Provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Por último, se puso en tratamiento el proyecto por el que solicitan a las legisladoras y a los legisladores nacionales de las provincias patagónicas, que realicen las acciones pertinentes para implementar un subsidio a las tarifas de energía eléctrica no menor al 60 % del valor representado en la tarifa por los costos asociados al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), por habitar en zona desfavorable.

Espartaco Marín dijo que se pretende “mantener un criterio diferencial para nuestra región”. Por su parte, Torroba fijó la posición de su bloque. “Nosotros no renegamos del instrumento de los subsidios. Sabemos que en Argentina hay 4 millones de hogares que no pueden pagar la electricidad, y deben estar subsidiados. Pero hay que buscar la manera de llegar solo a los hogares que no están en condiciones de pagar la electricidad”, apuntó.

Matías Traba opinó que “es un proyecto para pensarlo”, y que “tiene que ser una ayuda estudiada para que realmente las personas que lo necesiten reciban este tipo de subsidios”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios