Llegó un cargamento del componente 2 de la Sputnik para producir más de 750 mil dosis

El laboratorio Richmond informó el arribo al país de 500 litros del principio activo para producir la segunda dosis de la vacuna del Instituto Gamaleya y continuar completando el esquema de inoculación contra el coronavirus.

El laboratorio Richmond informó que este miércoles arribaron al país 500 litros del componente 2 de la vacuna Sputnik V que «permitirán seguir produciendo» más de 750 mil dosis para continuar completando el esquema de vacunación contra el coronavirus.

Explicó que este miércoles un vuelo comercial de la compañía Qatar Airways, llegó al aeropuerto internacional de Ezeiza ese componente con el que se fabricarán en la Argentina 760.000 dosis del componente 2 de la vacuna desarrollada en Rusia que «en breve estarán a disposición» de la sociedad.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

«En el día de hoy, arribaron a nuestro país 500 litros más del componente II de la vacuna #SputnikV, que nos permitirá seguir produciendo otras 760 000 dosis aproximadamente. En breve estarán a disposición de nuestra gente. Seguimos trabajando!», explicó Richmond en su cuenta de Twitter.

Trascendió que en las próximas semanas llegarían nuevos cargamentos con ese principio para fabricar las vacunas en la planta de la empresa que preside Marcelo Figueiras posee en el norte del Gran Buenos Aires.

El laboratorio Richmond Lab en la Argentina es el encargado, a partir de un acuerdo con el Instituto Gamaleya y el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), de producir la vacuna Sputnik V en el país.

El pasado 15 de julio el presidente Alberto Fernández había confirmado en diálogo con Figueiras la aprobación, por parte del Instituto Gamaleya, del primer lote de dosis del componente I de la vacuna producido en la Argentina.

La producción local permitirá avanzar en el Plan Estratégico de Vacunación contra la COVID-19 que según informó hoy el Ministerio de Salud de la Nación ya alcanzó las 30.983.103 de dosis aplicadas, de las cuales 24.478.201 corresponden a la primera dosis y 6.504.902 a la segunda.

Un trabajo argentino destacado por Rusia

Por otra parte, la cuenta oficial de Twitter de Sputnik V destacó un estudio argentino que estableció que una sola dosis de esa vacuna genera fuertes respuestas de anticuerpos en personas que tuvieron coronavirus.

Se resaltó que según el estudio argentino «una sola dosis de Sputnik V desencadena fuertes respuestas de anticuerpos».

Agregó que «dentro de las 3 semanas posteriores a la recepción de la primera dosis, el 94% de los participantes del estudio desarrollaron anticuerpos IgG y el 90% mostró evidencia de anticuerpos neutralizantes».

SciTechDaily: A single dose of #SputnikV triggers strong antibody responses – Argentinian study.

Within 3 weeks of receiving the 1st dose, 94% of study participants developed IgG antibodies, and 90% showed evidence of neutralizing antibodies.

👇https://t.co/fKj2i1Vieb

— Sputnik V (@sputnikvaccine) July 28, 2021