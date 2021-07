Marcha en la Ciudad Judicial: “el estado lo convirtió en huérfano teniendo a su mamá viva”

Compartir esta noticia:











Familiares de niños y niñas excluidas del hogar por la justicia, previo trabajo del Ministerio de Desarrollo Social, se concentraron en la sede del Poder Judicial de Santa Rosa para pedir mayor celeridad en los procesos y evitar que los menores sean dados en adopción.

Un grupo de familiares de niños y niñas excluidas del hogar se manifestaron esta mañana en el edificio de la Ciudad Judicial de Santa Rosa.

Con carteles que rezaban “basta de mentiras; basta de violentar” y otros que hacían alusión a casos particulares, exigieron la devolución de los menores a las familias de sus progenitores.









También se pudieron leer pancartas con la leyenda “justicia”; “tenencia compartida”; “régimen de visita”; “justicia por Tiziano Torino, que nos dé respuestas Anahí Brarda”; “justicia por Leonel. 240 días sin ve a Leonel y él sin saber nada de su mamá. El estado lo convirtió en huérfano teniendo a su mamá viva. Necesito que los responsables me escuchen”; y “rescaten a Manu Watson”.

La marcha fue organizada por la ONG Infancia Compartida, que en un documento explicó que “somos padres, madres y abuelos defendiendo los derechos de nuestros hijos y nietos. Alzamos la voz ante la vulneración de sus derechos, de acuerdo en lo señalado en la ley 26.061 en su ARTICULO 6° — ‘La Comunidad, por motivos de solidaridad y en ejercicio de la democracia participativa, debe y tiene derecho a ser parte activa en el logro de la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes’”

“Lamentamos si debido a la mediatizacion de algunos reclamos se produjo una supuesta retracción de potenciales adoptantes interesados en asumir el cuidado de niñas,niñas y/o adolescentes. A la vez, esto pudo ocurrir como efecto colateral de ejercer nuestro derecho a la libre expresión a la protesta y al reclamo (derechos garantizados por nuestra constitución Nacional) o no, realmente es debatible y potencialmente multicausal. Elegimos creer que la preocupación de los organismos estatales por la supuesta baja en adopciones es responde únicamente a la defensa del interés superior del niño y no como “bomba de humo” para distraer sobre el señalamiento de las graves fallas que muchas familias denuncian en los procesos referidos a niñez”, agregaron.

“El estado es responsable de garantizar que se respeten los derechos de las infancias. Por esto, entendemos que los organismos encargados de velar por ello no deberían sentirse atacados y estar abiertos a críticas y cuestionamientos por parte de la sociedad civil. Solo así es posible un avance en materia de derechos para la niñez”, aseguraron.

“Entendemos perfectamente el trabajo que debería ejercer la Justicia, la Subsecretaria de Niñez y la Defensoría. Sin embargo, lamentablemente, algo está fallando. Repetimos: En la provincia de La Pampa no se están garantizando los derechos de todas las infancias involucradas en procesos de familia”, pero “el estado en conjunto con la sociedad civil debe garantizar los derechos de NnyA”.

Mencionaron “algunos puntos a destacar sobre las denuncias que nos llegan” y enumeraron:

-Los hijos de padres separados tienen derecho a sus necesidades básicas cubiertas, esto significa recibir una «cuota alimentaria» acorde y que la demanda por alimentos, iniciada mayoritariamente por sus madres, no demore años en resolverse. La justicia es responsable de esa falta.

-Los NNyA tienen derecho a ser escuchados por un profesional de la Salud Mental que pueda dar cuenta de su situación emocional, salud psíquica y mental y ser atendidas las mismas. Solicitamos que los equipos técnicos intervengan inmediatamente al inicio de los procesos que los involucren. -La obstrucción de vínculos y el impedimento de contacto vulneran otro derecho fundamental consignado en la CIDN y en la ley 26061: el derecho de las infancias a mantener relación fluida y regular con su familia. Cuando una infancia es desvinculada de alguno de sus progenitores, por consecuencia, es desvinculada de su familia extendida (tíos, primos, abuelos, hermanos).

– La obstrucción de vínculos viola el derecho a la identidad de NNyA.

Por último señalaron que “como organización sentimos que la sociedad está en deuda con los NNyA de todo el país, en este caso particular, de nuestra provincia. Consideramos que debemos trabajar unidos y poner todos los esfuerzos en garantizar sus derechos. Solicitamos a los legisladores que nuestra provincia suscriba a la figura del «Abogado del niño» Pampeano. Dicho concepto se encuentra consagrado en la ley marco 26.061 en su artículo 27 inc C. Además ha sido recomendado recientemente por la defensoría nacional de NNyA”.

