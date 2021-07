Comerciantes y trabajadores de La Pampa acordaron exigir la vacunación contra el coronavirus a clientes

Compartir esta noticia:











El Centro de Empleados de Comercio lanzó la campaña “Le Ponemos el Hombro a La Pampa”, donde anunciaron una serie de medidas para acompañar la reactivación comercial en la ciudad. Incluye la inscripción al Plan de Vacunación, premios y exigencia de vacunación para ingresar a locales gastronómicos y de esparcimiento. “Queremos un aforo del 100% para el 2022”, dijo Genoni.

Integrantes del Centro de Empleados de Comercio, acompañados por empresarios del sector gastronómico y de entretenimiento y de la Cámara de Comercio anunciaron que exigirán a las y los clientes el certificado de vacunación para ingresar a sus locales.

El secretario adjunto del CEC, Rodrigo Genoni, explicó que esta campaña apunta a que haya más inscriptos en el Plan de Vacunación, con un sistema de premios mediante vauchers. “El sector privado no puede seguir trabajando bajo estas restricciones y foro, que implican perjuicios a los empresarios y a los trabajadores, que perdemos puestos de trabajo”.

“La primera etapa de esta campaña, es la inscripción. Se otorgarán vauchers y beneficios para quienes se inscriban en agosto y septiembre. La segunda etapa, es para aquellos que tuvieron el compromiso de haberse inscripto y hoy están vacunados, que merecen algún reconocimiento y que participarían en un sorteo posterior, que tienen que ver con órdenes de compra, electrodomésticos y un montón de cosas que pueden disfrutar aquellos que sean beneficiados, en una etapa que iría de septiembre a diciembre”, recalcó Genoni.

“Además, habrá una tercera etapa que será muy importante, que trabajaremos como entidad gremial y tiene que ver con los permisos para entrar a determinados lugares comerciales, gastronómicos y de esparcimiento, que dinamizan la economía y hay que estar vacunados”, dijo.

“No puede ser que una persona no se inscriba o se niegue a una vacuna. No puede ser que los restaurantes y los salones de fiestas estén cerrados, porque hay gente que no se quiera vacunar. Querés entrar a un lugar gastronómico y este tiene el derecho a tener el 100% de la ocupación completa, si las personas están vacunadas”, dijo Genoni.

En este marco, el subsecretario del CEC afirmó que “hay que pensar en el 2022 con un sector privado trabajando al 100%, sin invitaciones y con el aforo al 100%”.

En referencia a los dichos del gobernador Sergio Ziliotto y sus dudas frente al pasaporte sanitario, Genoni afirmó que “el gobernador puede hablar del pasaporte de la persona que quiere entrar o salir de la provincia, pero no puede condicionar a un comerciante o al dueño de algo, ponga determinadas condiciones condiciones para el ingreso a su local”.

“Estamos hablando de aquellos que estén vacunados al menos con una dosis. Hay personas que ya tienen las dos dosis porque otras no se quieren vacunar. Nosotros estamos muy preocupados por la situación comercial, porque el sector más golpeado de la actividad comercial, es tienda y calzados. Ya perdimos casi 300 puestos de trabajo en lo que va del año. Por eso necesitamos que toda la actividad de esparcimiento arranque lo antes posible para que se dinamice ese sector y recuperar los puestos de trabajo que se perdieron”, resaltó Genoni.

Genoni recalcó que los sectores comerciales que acompañan estas medidas de un pase sanitario, son los más golpeados. “Se trata del cine, que estuvo años cerrados, los bares, panaderías, heladerías, gente que pone todos los días el pecho a esta pandemia. Es muy valorable lo que hace este sector con donaciones, para salir de esta situación”.

Consultado sobre las paritarias en el sector mercantil y la advertencia de la Cámara de Comercio de no poder otorgar más aumentos, Genoni afirmó que “el acuerdo va a salir. La Federación pidió el 13% y ahora está pidiendo el 16%. Se está discutiendo, el sector empresarial ya había ofrecido en Buenos Aires un 10% y se continúa discutiendo. Independientemente de lo que diga la Cámara de Comercio de Santa Rosa, las discusiones se dan en el ámbito de Buenos Aires, donde no tenemos incidencia como institución”.

Por otra parte, Walter Geringer, señaló que “la vacunación arma más sillas, junta más mesas y abre más telones en cines y teatros. Nosotros pasamos por un periodo bastante grave y apoyamos esta campaña, ya que es la única manera de cambiar el aforo y que teatros y restaurantes puedan incorporar más gente”.

“Estamos de acuerdo con exigir la vacunación a quienes asistan a las salas. Más allá de los cuidados que hagamos nosotros, hay un montón de circunstancias que no se pueden controlar y por eso la vacunación es importante. Como cine, tenemos un aforo que se amplió, seguimos con los cuidados, pero la vacunación nos permitirá seguir ampliando el aforo y ofrecer lo que veníamos ofreciendo a la gente en la ciudad”, resaltó.

Consultado sobre cómo los ha afectado la pandemia, Geringer dijo que “el año pasado estuvimos el cine cerrado, afrontamos con créditos los pagos de salarios y esta apertura significa ingresos, poder trabajar. La puerta abierta del cine con un aforo del 30% o lo que sea, nos permite trabajar y obtener fondos. Desde hoy, pasa al 50%”.

Vauchers y premios en agosto y septiembre para que las personas se inscriban para vacunarse

“Esta campaña es la que continuidad de la que iniciamos en abril, y se llamaba ‘Le ponemos el hombro a La Pampa’. En este caso, es la segunda etapa y sería ‘Le seguimos poniendo el hombro a La Pampa’. Para ello, invitamos a los rubros que fueron más afectados en la pandemia, donde están los sectores gastronómicos y el cine, para que nos acompañen a fomentar la vacunación en las personas que aún no se han anotado”, dijo a Plan B Roxana Geringer.

“La idea es que quienes se anoten desde el 1 de agosto en adelante, pueden venir a nuestras instalaciones, en Yrigoyen 492, en el primer piso y van a tener un vaucher para poder ir a cualquiera de los lugares que nos acompañan en cada campaña”, agregó.

“Pueden ser entradas al cine, consumiciones en los distintos lugares que nos acompañan, comidas, gaseosas, helados. La intención es fomentar a quienes no se vacunaron, lo hagan, para poder continuar con una vida normal y que estos sectores puedan abrir y seguir viviendo normalmente”, indicó.

Roxana Geringer afirmó que se busca fomenta a quienes no lo han hecho, se inscriban en el Plan de Vacunación. “Los vauchers serán para todas las edades y la comunidad, fomentando la vacunación en quienes no se hayan inscripto”.

A esta iniciativa se sumaron algunas heladerías, locales gastronómico y el cine y buscarán sumar a más comercios de Santa Rosa.

