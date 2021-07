UTELPa destaca la “tranquilidad en las escuelas” y le apunta a “las trayectorias intermitentes”

Compartir esta noticia:











Desde la Unión de Trabajadores de la Educación señalaron que la vuelta a la presencialidad dio en el marco del “estricto cumplimiento de los protocolos” y advirtieron que “hay muchos chicos con trayectorias educativas intermitentes”. La opinión sobre la vacunación de menores.

A poco de terminar la primera semana de regreso a la presencialidad, la Secretaria de Prensa de UTELPa, Claudia Calderón, señaló que “lo que vimos en los primeros cuatro días es que no ha habido una situación de gravedad y hay un estricto cumplimiento de los protocolos”.









“Está funcionando muy bien las burbujas, y se lo nota en la tranquilidad de los compañeros de las escuelas”, añadió.

Sobre la vacunación resaltó que “estamos en un 98% de docentes vacunados con una dosis. Es muy alto el número de docentes que se ha inscripto y muy pocos no se han anotado, También hay muchas personas que esperan la segunda dosis y se está empezando a vacunar a los menores porque los especialistas dicen que el virus se va a alojar en aquellos que no estén vacunados”, resaltó Calderón.

“Creemos que las burbujas se van a mantener, los pronósticos son alentadores, va bajando la ocupación de camas, aunque los casos son muchos, pero no son de los más graves”, dijo en declaraciones a Somos Noticias, el noticiero de Somos La Pampa.

Por otra parte indicó que “tenemos que seguir con la trayectoria de los chicos, ya que hay muchas trayectorias intermitentes. Algunos no tienen computadora, no tienen teléfono, sus padres no los pueden ayudar y este año se ha profundizado porque la gran mayoría volvió a salir a trabajar. Ese es el próximo paso que tenemos que abordar”.

Rancul

Sobre la queja de la directora del Secundario de Rancul porque se volvió a la presencialidad con más de 100 casos activos, Claudia Calderón dijo “recibí un llamado de la compañera de Rancul por la cantidad de casos. Le trasladamos a Educación el reclamo y nos respondieron que muchos de los casos estaban transitando el final de la enfermedad y nos pidieron que lleváramos tranquilidad”.

“Entendemos y escuchamos los reclamos de cada una de las escuelas y de los distintos lugares, como cuando accionamos en Ingeniero Luiggi cuando propusimos no ir a la presencialidad por la cantidad de casos”, recordó.

