Arde la interna de Juntos por el Cambio: Carrió dijo que denunciará a Facundo Manes ante la justicia

La ex diputada Elisa Carrió y figura de la alianza opositora adelantó que denunciará en la Justicia al candidato del radicalismo por Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, debido a que el postulante señaló que le había ofrecido ser candidato a vicepresidente en 2015.









Carrió aseguró que denunciará a Facundo Manes «por daño moral y a su prestigio académico» luego de que éste dijera que la lider de la Coalición Cívica le ofreció ser candidato a vicepresidente en las elecciones de 2015, y a quien acusó concretamente de «mitómano».

«Frente a la no rectificación de Facundo Manes de sus dichos, lo único que voy a hacer, es una demanda por daño moral y a su prestigio académico, para que la sociedad no piense que tengo tal grado de limitación intelectual al elegir un desconocido (Manes) como candidato a vicepresidente, dado que fui acompañada e invitada por Toty Flores mi candidato a vicepresidente», expresó en un hilo de Twitter.

para que la sociedad no piense que tengo tal grado de limitación intelectual al elegir un desconocido (Manes) como candidato a vicepresidente, dado que fui acompañada e invitada por Toty Flores mi candidato a vicepresidente. (Sigue) — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) July 31, 2021

«Con la mentira no hay confianza. Solo de la verdad surge la confianza. Mi testigo es Toty Flores quien me invitó a esa cena», sostuvo Carrió, quien además pidió «un acuerdo para no mentir» para los precandidatos, en el marco de una interna que está en su máxima tensión al cumplirse apenas la primera semana de campaña.

Debido a estos escandalosos ribetes que tomó la interna de la alianza que reúne al PRO, Radicales, CC-ARI, y otros partidos, este fin de semana se iba a presentar un «compromiso ético» para bajar los decibeles, pero fue postergada a pedido del titular de la UCR, Alfredo Cornejo, tras las declaraciones de Carrió.

El mismo se presenta como un «manual de convivencia» para los precandidatos que competirán en las PASO del 12 de septiembre próximo.

El “compromiso ético” consta de diez puntos, con recomendaciones a los postulantes. “No mentiré ni mantendré reservas respecto de mis propias ideas o de las acciones que proyecto para el caso de resultar elegido”, arranca el decálogo. Justamente, Carrió pidió hoy incluir la regla de “no mentir” en el manual.

Además, sugiere que los candidatos “transmitan con claridad sus ideas”, actúen con “respeto y lealtad” frente a sus contrincantes en las internas, y no utilicen las redes sociales “de manera agraviante o desleal” durante la campaña, entre otros puntos.

