Reclaman por el parque del barrio Fonavi 34

Compartir esta noticia:











Vecinos enviaron un comunicado y fotos a Plan B, para denunciar el mal estado del parque en el barrio Fonavi 34. Destacan que hay varios juegos rotos y “es muy peligroso para los chicos”.

Los vecinos precisan que el parque lo rodean calles José Luro, Mariano Pascual, Pasaje Otegui y Lordi.









Señalaron que “es un parque olvidado, todo roto y muy peligroso para los chicos que lo visitan, ya que sus pocos juegos que tienen están destruidos”.

Indicaron que “los reclamos de los vecinos son permanentes a la municipalidad, pero nadie viene a arreglarlo”. Destacan que el mal estado de los juegos “los hace peligrosos”.

“Si lo visita alguna persona de la municipalidad podrá ver que hay una hamaca las otras dos están rotas, un tobogán no tiene los parámanos lo cual se hace muy peligroso ya que cuando los niños suben la escalera se encuentran que no tienen de donde agarrarse para lanzarse por el tobogán”.

Continúan indicando que “Otro juego tiene una escalera y al llegar arriba los chicos se encuentran que el piso del juego que debería tener un hierro no esta o sea es tan peligroso que si un niño no se da cuenta que el hierro no está se puede caer al vacío y tener un fuerte golpe. Y los dos o tres juegos que hay están mal mantenidos o definitivamente no se pueden utilizar porque están rotos”.

Por otro lado “los pocos bancos que hay son de cemento y están todos destruidos, hay una canchita de futbol con los baldosines todos levantados lo cual la hace peligrosa y ya ningún pibe juega con su pelota. Ni hablar de la mugre que hay en ese parque no hay ningún recipiente para tirar basura”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios