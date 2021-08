ATE cuestionó al intendente de Arata: “pretende manejar a los trabajadores como patrón de estancia”

Compartir esta noticia:











Desde la Asociación Trabajadores del Estado-ATE-La Pampa, criticaron al intendente de Arata, Jorge Sosa, donde señalaron que “pretende manejar a las y los trabajadores como patrón de estancia”.

Desde hace algún tiempo la Asociación de Trabajadores del Estado viene protestando en la municipalidad de Arata contra la precarización laboral.









ATE reclama el pase a planta de las y los trabajadores precarizados, el blanqueo de “esenciales” y la recategorización de quienes tienen estabilidad. Además solicitan la entrega de ropa de trabajo y el paso de adicionales por función, entre otras demandas laborales.

Este lunes en un nuevo comunicado. Criticaron duramente al jefe comunal de Arata, Jorge Sosa, donde afirman textualmente lo siguiente:

Ante las declaraciones del Intendente de la municipalidad de Arata, desde la Asociación Trabajadores del Estado-ATE-La Pampa, informamos que falta a la verdad, todos los reclamos de las y los trabajadores dependientes de la municipalidad de Arata fueron elevados por nota desde esta entidad gremial.

Con respecto a la bloquera, se realizó un relevamiento ya que los trabajadores corrían un riesgo inminente de vida por lo que pedimos inmediata intervención a la Super Intendencia de Riesgos de Trabajo, delegación La Pampa, la cual reafirmo las falencias relevadas por el departamento de CYMAT-ATE, e intimó a la municipalidad a corregir las irregularidades, además de la ropa de trabajo, calzado y los elementos de protección por COVID-19, para cada sector ya que nunca lo habían cumplido y a través del pedido de ATE fue entregados parcialmente, porque a las y los trabajadores precarizados fundamentalmente, las mujeres, no se les entregó y en la actualidad se les adeuda. En el marco de la pandemia, era y es imperioso que la patronal cumpla con lo establecido en el decreto 351/79 que reglamenta la Ley 19.587.

Se elevó propuestas por nota, para eliminar la precarización mediante, ya que llevan 11 años en negro y el reconocimiento de adicionales por función, adhesión a la ley de paritarias 2.702, propuestas que jamás fueron respondidas. Todas estas notas fueron enviadas por mail a ese municipio, donde consta el recibido, por lo que es falso que han dado respuesta a lo planteado por ATE.

Las y los delegados municipales de ATE, solicitaron una reunión con el Concejo Deliberante, en el que se plantearon las necesidades de las y los trabajadores y tampoco obtuvieron respuestas ni compromiso de gestionar los pedidos ante el ejecutivo municipal.

Cabe aclarar que en todo momento intentamos dialogar y elevar soluciones a efectos de mejorar las condiciones de las y los trabajadores municipales, pero la respuesta al dialogo ha sido evadida, solo respondieron con intimaciones.

Las acciones votadas democráticamente en asamblea fueron elevadas a la Secretaria de Trabajo con cinco (5) días hábiles de anticipación y detalladas las razones, a efectos de abrir el dialogo, pero no fuimos convocados, por el contrario se arremete contra las y los trabajadores bajo amenazas, listado de trabajadores que participan de las asambleas y promesas de traslados (a Santa Rosa), entrega de casa, etc., a efectos de que no se sumen a las asambleas, persecución a nuestros delegados y cambio de tareas de manera intempestiva, desde que se organizaron gremialmente y en búsqueda de una mesa de dialogo. Estas prácticas, que violan la democracia y los derechos de las y los trabajadores a organizarse gremialmente fueron notificadas por ATE a esa intendencia para que cesaran, desde el año pasado.

El intendente de la municipalidad de Arata, que lleva 12 años de gestión ininterrumpida, pretende manejar a las y los trabajadores como patrón de estancia. Molesta e incómoda que ATE exponga estas prácticas abusivas y acerque a las y los trabajadores nuestra herramienta gremial y sus derechos como clase obrera. Seguimos solicitando al Intendente, su voluntad que hizo pública, y concrete el pedido de una mesa de diálogo y que las y los trabajadores obtengan reconocimiento de sus derechos.

