Clausura del restaurante de la Rural: “es una locura, la Municipalidad no reconoce un fallo judicial”

El abogado Aldo Walter Días, representante de los empresarios gastronómicos, adelantó que reclamará que se cumpla el fallo judicial y aseguró que el viernes por la tarde le quiso comunicar en persona a la Municipalidad la resolución, pero no encontró a nadie en la Dirección de Comercio de Santa Rosa,

El viernes por la noche la Municipalidad de Santa Rosa clausuró el restaurante de la rural por falta de habilitación. Estaba vencida desde el 30 de agosto de 2020. La Agrícola los quiso sacar del lugar argumentando que tienen deuda y un contrato vencido.









“El problema central es que hay un juicio de desalojo de la Asociación Agrícola ganadera contra Acosta Diego Hernán y otros, Dicen que los Acosta les deben y que el contrato de locación está vencido. Nosotros decimos que no y le pedimos una medida de innoar, que es a lo que hace lugar la jueza Palacios. Y en esa orden también dice que queda cancelada la clausura determinada por la Municipalidad”, dijo.

“El viernes a la tarde vamos a la municipalidad, había dos personas, pero no nos quisieron recibir la notificación. Nos dieron el teléfono de la subdirectora Nadia González, y no me atendió nadie luego de varias llamadas. Después llamé al 147 y me dijeron que iban a hacer lo posible para comunicarse”, indicó.

“También fui a la seccional primera de policía para que notificaran a la Dirección de comercio”, le contó al periodista Daniel Lucchelli.

“Cuando vamos a la rural había quedado un pedacito de faja y yo pensé que había pasado el inspector y la había sacado. Se abre el restaurante, se atiende y alas 21 horas se presenta Alejandro Haberkon, a quien le digo que tengo la resolución judicial en la que le permiten trabajar en el restaurante”, agregó.

“Pero él me dice ‘no, no, yo tengo que clausurar e informarle a los comensales que se tienen que retirar’. Le digo que venga tu jefe, el fiscal y la jueza, pero vos no podés hacer esto es una barbaridad. Al final terminan llamando a la policía y se presenta el jefe de la Segunda, Diego Rolando, que de manera muy educada hace su trabajo”, indicó.

“Ahora nos enteramos de que el sábado pasaron un escrito del juez de faltas por debajo de la puerta dónde dicen que estableció la clausura y que cualquier cosa se comuniquen con él. Esto es una locura, no cumplen con el fallo judicial. Yo tengo un fallo, entiendo que la jueza va a mandar al oficial de justicia y va a levantar la clausura y se va a poder trabajar. El contrato no se venció, vence en septiembre de 2023”, finalizó.

