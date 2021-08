Vacunación y trabajo: “¿en 2022 el Gobierno va a seguir imponiendo aforos porque un 5 o 7% no quiere vacunarse?”

Compartir esta noticia:











En los primeros cuatro meses de 2021 fueron 217 las personas que perdieron su trabajo en el comercio de Santa Rosa. Coletazos de la campaña de vacunación lanzada por el Centro de Empleados de Comercio y el “pasaporte sanitario”, que el sindicato nunca mencionó. El funcionario que hace campaña contra las propuestas del sindicato.

El subsecretario General del Centro de Empleados de Comercio, Rodrigo Genoni, informó que en 2020 “se perdieron 100 fuentes de trabajo en el comercio y en lo que va de enero a abril de este año, otras 217 fuentes de trabajo”.

El dirigente se refirió a la polémica que se generó a partir de la propuesta del sindicato y parte del sector gastronómico de pedir el certificado de vacunación a partir de 2022, cuando las vacunas estén disponibles y las personas decidan no vacunarse.

El anuncio se hizo el viernes 30 de julio con la participación de empresarios del sector gastronómico y del entretenimiento.

“Nadie dijo que se va a pedir la vacunación ahora, se habló del año que viene y tiene que ver con preguntarse si el gobierno va a seguir imponiendo aforos cuando hay un 5 o 7 % de personas que, habiendo vacunas, no quieren vacunarse”, señaló

“¿Qué hace el estado en esa situación? ¿Sigue restringiendo al 95 % de la sociedad, la economía y los aforos de los gastronómicos? Este es el debate que se va a venir en 2022”, se preguntó en declaraciones al programa Uno por Semana de Lu 100.

“El objetivo de la segunda etapa de la campaña que lanzamos propone que la gente se vacune porque cuando más rápido se active la economía, vamos a dejar de perder fuentes laborales”, dijo sobre la propuesta de otorgar beneficios a quienes se anoten para vacunarse a partir del 1 de agosto y hasta el 30 de septiembre.

De octubre a diciembre harán un sorteo con las personas que se vacunaron antes de agosto y para 2022, donde se presume que el que no esté vacunado será por voluntad propia y no por falta de vacunas, se debata la posibilidad de exigir al menos una dosis contra el coronavirus.

“El año pasado perdimos 100 fuentes laborales en blanco y entre enero y abril de este año, otras 217”, aseveró.

Genoni recordó que “no es una campaña nueva, en abril arrancó AMUSIM con la campaña ponemos el hombro. La Cámara de Comercio se sumó a la segunda etapa que lanzamos ahora y también a la primera etapa de la campaña para que la gente que no se anotó, se note y reciba una vacuna. Por eso los vouchers se van a entregar en la Cámara y en el Sindicato”, dijo.

“A los que se inscriban se les da un beneficio y a los que se vacunaron antes del 1 de agosto, van a participar de un sorteo”, resaltó.

Por último mencionó que hay un “funcionario provincial que es el principal responsable de mandar a cuestionar o de mandar a criticar esta campaña. Entonces decís, generan acciones, generen ideas pero dejen de criticar a quienes hacemos propuesta para que los trabajadores estén en blanco, no pierdan el trabajo y para eso, necesitamos que la actividad económica funcione a pleno. No te voy a decir quién es, pero todos se dan cuenta a quien me refiero”, finalizó el dirigente sindical.

