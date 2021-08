Básquet: Argentina perdió claramente ante Australia y quedó eliminada en los JJOO

El seleccionado argentino cayó ante los oceánicos por 97 a 59 en el partido que se jugó en el estadio Saitama Super Arena, por los cuartos de final. La nota emotiva la dio el retiro de Luis Scola antes del final que se fue aplaudido un largo rato hasta por sus rivales.

El seleccionado de básquetbol de la Argentina perdió hoy con Australia por 97 a 59 en Saitama, por los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el último partido de la carrera de una leyenda como Luis Scola.

Los parciales del partido fueron los siguientes: Argentina 22-18, 9-21, 15-21 y 11-37.

La Selección extrañó a su mejor defensor, Patricio Garino, afuera por una lesión en el bíceps femoral derecho, y en ataque no tuvo la mejor versión de Facundo Campazzo (9 puntos) y tampoco contó con variantes alternativas en la pintura: Luis Scola culminó con 7 unidades y 4 rebotes.

El partido se frenó a poco menos de un minuto para finalizar para ovacionar a Scola, campeón olímpico en Atenas 2004 y medallista de bronce en Beijing 2008, en su quinta participación en un Juego Olímpico. Además fue abanderado en Río de Janeiro 2016.

Por su lado, Australia quebró el encuentro en el tercer parcial y esto le permitió darle descanso a Paty Mills (18 tantos y 4 asistencias), su figura, en casi todo el último parcial. Otro que mostró un nivel alto fue Joe Ingles (11 tantos y 7 pases gol).

Australia se cruzará en semifinales con Estados Unidos, mientras que el otro cruce por un lugar en la final se definirá en el choque entre Eslovenia y Francia.

«Es lo máximo que uno puede conseguir. Ya me iba bien, pero me voy incluso mejor… La palabra que se me viene es paz. Me voy en paz».

