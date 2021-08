Un estadio de pie aplaudió a Scola en su retiro

Compartir esta noticia:











Argentina quedó eliminada de los Juegos Olímpicos y la nota emotiva fue la despedida de Luis Alberto Scola. (VIDEO).

En su despedida de la selección de básquet, Luifa salió a poco del final y hasta los rivales pararon para aplaudirlo. Se retira una leyenda del básquet.

La palabra de Scola

«Intento apartarme de esta situación pero fue un golpe bajo, estaba esperando terminar el partido… No sé que decir, terminó y ya está. Estoy un poco golpeado emocionalmente».

No quedan palabras. Luis Alberto Scola es sinónimo de Selección Argentina. Nunca habrá nadie como él. pic.twitter.com/dO7kIdXM1Y — Basquet Argentina (@BasketArgentina) August 3, 2021

«Viviendo una situación especial, haber visto a los rivales, periodistas, arbitros… Me golpeó. Intenté apartarme de todo este último año y se vino todo de golpe. Intenté bancar la compostura todo lo posible, me voy en paz. Di todo, quería llegar hasta el último momento trabajando y lo pude conseguir. Eso me lo llevo».

Una foto de describre a la perfección lo que significa Luis Scola. LEYENDA pic.twitter.com/052nxg0RWm — DEPORTV (@canaldeportv) August 3, 2021

«Queda mucho todavía, la selección es mucho más. Le di máximo compromiso, esfuerzo y los mejores años de mi carrera. A parar un poco la pelota que la vida sigue».

