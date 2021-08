“Si mantenemos todos los cuidados, no vamos a perder actividades ni retroceder”

Compartir esta noticia:











La Directora General de Asistencia Social y Comunitaria del Ministerio de Salud, Cintia Zalabardo, participó ayer de una reunión con militantes peronistas de Colonia Escalante que la convocaron para colaborar con la campaña de difusión de los cuidados ¿Qué puede pasar si la cepa Delta circula de manera comunitaria?

Cintia Zalabardo le dijo a Plan B al salir de la reunión que “nos pareció una oportunidad más que válida y genuina. Tienen mucho compromiso con el contexto actual en el que estamos y se suma a difundir las medidas de prevención contra el coronavirus”









“Sabemos que la vacuna es sumamente importante, pero tenemos que ser prudentes y cautos, que la vacuna sola no puede contra el virus. También sabemos que en algunos momentos parte de la población que suele no cumplir a rajatabla con el uso de elemento de seguridad. En esto hay que insistir, es tan importante tener el barbijo bien colocado como la vacuna. Ninguna de las dos medidas puede sola”, afirmó.

La funcionaria de salud agregó que “la vacuna va a evitar la mortalidad y acompaña a que transitemos la enfermedad de otra manera. Hoy ha descendido la cantidad de camas ocupadas y la cantidad de personas que están en situación más grave”.

“Siempre decimos que cada uno se enferma distinto, pero hoy con la vacuna, podemos decir que el que se enferma hoy no vive la enfermedad como la vivimos los que nos enfermamos el año pasado”, añadió.

Sobre la cepa Delta afirmó que “contagia más rápido, por eso es sumamente importante el uso de las medidas de protección personal. Después, si uno se enferma, la forma en que la pasa depende de cada uno de nosotros. Todos vivimos la enfermedad de una manera diferente”.

– La gente asocia la cepa Delta con la posibilidad de otro encierro…

– Creo que es la asociación que de algún modo todos hacemos. Pero, primero, hablar de encierro suena como muy fuerte, porque si pasa eso es por lo que no hacemos hoy. El contexto actual nos permite hacer determinadas actividades, y recuperar otras. Si nos mantenemos con los cuidados, más la vacuna, no vamos a perder ni retroceder. Pero si no nos cuidamos, si no entendemos que tenemos que usar las herramientas que tenemos a mano, lamentablemente se traduce en este tipo de situación.

