Fasce aclaró que la visita a Valquinta en el Matadero “era un compromiso personal”

El subsecretario de Derechos Humanos de La Pampa explicó su visita al Barrio Matadero y la foto junto a Héctor «Sapo» Valquinta.









Fasce reconoció que la foto “da a lugar múltiples lecturas” pero explicó que la comunicación con la familia Valquinta viene desde el año pasado.

“Recibí en la subsecretaría a Jésica, la mujer de Héctor, “compungida” por una situación familiar que ella describía como “injusta” e “indebida” que no se correspondía con su realidad y la de su familia”, contó el funcionario.

Semanas atrás también recibió al propio Héctor “Sapo” Valquinta. Sobre esa visita Fasce explicó que lo que lo motivó “fue que lo toco afrontar distintas situaciones a partir si se quiere de “un pasado sombrío”, algo que él mismo reconoce no es de lo más feliz, en términos de ajustar su vida a las normas de derechos y jurídicas que corresponden, y que a su entender él hoy es una persona distinta y merecía un tratamiento y reconocimiento distinto de parte de sus prójimos”.

“Yo soy un convencido que todas las personas tienen derecho a una resocialización para tener un presente distinto en la sociedad que integra y ante esta situación que él me expuso yo me comprometí a visitarlo en su barrio para conocer realmente cual era la obra que él me describía”, explicó el titular de Derechos Humanos.

“En definitiva cumplí la palabra que había empeñado con él, de recorrer las calles del barrio, de ver su relación con los vecinos. Eso es lo que fui a hacer hoy. No fui por ninguna otra finalidad más que cumplir lo que humanamente corresponde, por lo menos desde mi lugar, darlo una segunda alternativa a alguien que en su momento pudo haber tenido de contradicción con la ley pero hoy tiene pensado para sí y con los suyos una vida distinta”, añadió.

“Entiendo que hubo un episodio desagradable y reprochable”, dijo Fasce en relación al ataque violento desplegado por Valquinta e integrantes de su familia contra los integrantes del Club Atlético Deportivo Matadero por uso del espacio verde del barrio donde

Durante el ataque hubo golpes, patadas y amenazas al personal del club y a los padres que intentaron interceder para que la actividad con los niños y adolescentes siguiera.

Los hermanos Valquinta fueron detenidos por la policía ese mismo día, a la noche, y la justicia les dictó un mes de prisión preventiva

-¿Sopesaste las repercusiones que podía tener esto antes de visitarlo?

-Soy un hombre que está en la política y naturalmente soy consciente que las actividades que me involucran pueden tener efectos de esa naturaleza pero también son consciente que me toca representar un área que importa o requiere de un compromiso humano. Y ese fue el único sentido que le di a esa visita.

Fasce aclaró: “Fui solo, no fue una actividad programada, de hecho me apersone en el barrio y lo llamé estando ahí para que tampoco él pudiera perpara una situación que no sea la que se corresponde con la realidad”.

-¿Del gobierno nadie te llamó o te preguntó por la visita?

-No. Naturalmente el gobernador y el ministro confían en el trabajo de uno. Y a nosotros en el área que nos toca intervenir estamos en contacto con personas que pueden o no haber incurrido en alguna situación de transgresión de tipo legal pero nosotros tenemos que velar por su condición humana y eso fue el ánimo que dio de conducta. Tratar de aportar en su vida a los fines de que no equivoque nuevamente el rumbo.

