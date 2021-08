Messi hablará en conferencia sobre su salida del Barcelona

El capitán de la selección argentina brindará detalles sobre las negociaciones con el club catalán y revelará cuál será su futuro futbolístico. Será la primera vez que hable al respecto desde que se conoció la noticia esta semana.

Tras la bomba mundial que desató la no continuidad de Lionel Messi en el club Barcelona y que disparó los rumores de su pase al equipo francés París Saint Germain, el capitán de la selección Argentina brindará una conferencia donde revelará su futuro futbolístico.

El anuncio del llamado a la reunión de prensa de Messi fue brindado por el equipo culé en un mensaje en catalán publicado en las redes sociales en el cual simplemente informa el horario y el sitio del encuentro.

This Sunday, from 12pm CEST, Leo Messi will appear at a press conference

