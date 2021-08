“Tapera” Avendaño: “Es importante empezar a cumplir con lo que prometimos”

Compartir esta noticia:











El diputado del FreJuPa y referente del Movimiento Evita, Leonardo «Tapera» Avendaño, fue uno de los dirigentes que encabezó este sábado la marcha de los Cayetanos por techo, tierra y trabajo. Reconoció la crítica situación que atraviesan millones de argentinos y argentinas, y afirmó que hay que empezar a cumplir con el contrato social que se le propuso a la ciudadanía en 2019.









El 7 de agosto de 2016 las organizaciones sociales movilizaban más de 150 mil personas para pedir por la emergencia social y alimentaria. También una expresión del contundente rechazo a la orientación del gobierno macrista. Este sábado, a 5 años de aquella histórica marcha, las organizaciones hoy nucleadas bajo el paraguas de la UTEP se movilizaron en todo el país para exigir tierra, techo, trabajo y un salario básico universal para las y los trabajadores de la economía popular no organizados, trabajadoras de cuidados, la población rural y el estudiantado.

“Hoy conmemoramos el día que iniciamos el proceso de unión de todas las organizaciones sociales en un solo reclamo que era por los más humildes y los más necesitados”, repasó Avendaño.

Cinco años después la situación no parece haber cambiado mucho para los más humildes. A la crisis y la deuda heredada del macrismo, el gobierno del Frente de Todos se le sumó una pandemia que puso todo de cabezas y alteró el orden de prioridades que el presidente Alberto Fernández había resumido en la promesa de «empezar por los últimos para llegar a todos».

«Por supuesto que pretendemos eso y concretar el proyecto que le presentamos al país. Por eso es necesario que ni bien se salga de la pandemia empecemos a cumplir lo que habíamos acordado con los que nos votaron y todo el pueblo argentino. Este nuevo contrato social que es más trabajo, mayor integración, visibilización de los sectores más postergados por la peor de la pandemia que fue el macrismo. Por eso estamos en la calle, garantizado que se cumpla lo que le propusimos a toda la ciudadanía argentina», dijo el diputado provincial a Plan B.

-Hace 5 años era contra las políticas del gobierno de Macri, ¿ahora también es contra el actual gobierno?

-No. Es para poner sobre la mesa los temas para discutir que consideramos más importantes. Respaldamos a este gobierno, seguimos siendo parte del proyecto, somos parte del colectivo que llegó al poder, muchos integramos los ejecutivos y legislativos, pero queremos dejar en claro que vamos a seguir poniendo sobre el tapete los reclamos de las compañeras y compañeros, y cumplir ese contrato social que propusimos.

-También es cierto que hay urgencias en los barrios ¿Cuánto más se puede seguir esperando?

-Sí y estamos haciendo todo lo posible para superar esta situación de pandemia. Por eso pretendemos que se empiece a cumplir con lo que dijimos.

-Te habrás encontrado en contradicción en más de una oportunidad en este rol de dirigente social y diputado…

– Sí, por supuesto. Hay cosas que no me gustan pero soy parte de un bloque, de un proyecto de país, y puede haber cosas que me gusten o no pero soy orgánico.

-Te sentís con libertad para poder expresarte?

-Lo que sienta y lo que no esté de acuerdo lo voy a seguir diciendo, lo que no quita que voy a seguir siendo orgánico. Pero que quede claro que hay cosas que no me gustan.

Marcha

Más de 500 personas marcharon esta mañana desde la Parroquia de San Cayetano, en la calle Pilcomayo, hasta la Plaza San Martín, en el centro de la capital pampeana, para pedir por techo, tierra, trabajo y un salario básico universal para las y los trabajadores de la economía popular no organizados, trabajadoras de cuidados, la población rural y el estudiantado. La misma fue parte de la gran marcha que se desarrolló en la capital.

