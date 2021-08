Compartir esta noticia:











Tras los despidos en la firma Grido en General Pico, Jonatan Gomez precandidato a Senador por el FIT-Unidad declaró que “En La Pampa el decreto presidencial contra los despidos es cartón pintado, siguieron sucediendo y dejaron a miles de familias en la calle”.

Gomez expresó que “Los trabajadores de Grido no fueron las únicas víctimas, solo esta semana un trabajador de Pampa Meat fue despedido tras contagiarse de Bruselosis. Los últimos años no cesaron de perderse puestos de trabajo, en Durlock de General Acha, la firma Ocasa de Santa Rosa, contratos no renovados en Carnes Pampeanas, indemnizaciones no pagas en el Frigorífico de General Acha, son algunos ejemplos del sector formal”, pero agregó que “el sector informal y trabajadores no asalariados se llevaron la peor parte” denunció que “para el gobierno y las patronales somos tratados como descartables”.

Agrego que el panorama es nacional, “ya a finales del 2020 casi 4 millones de trabajadores perdieron sus empleos durante la pandemia, y más de la mitad son del sector informal. En especial la juventud es la más golpeada por el desempleo y la precarización, que se la rebusca como puede de repartidores, trapitos o con trabajos hiper-precarios”.

“Todos –Juntos precarizan y profundizan el desempleo. Las coaliciones que gobernaron o gobiernan no proponen una solución. Necesitamos generar millones de puestos de trabajo a nivel nacional, por eso proponemos un plan de obra pública de infraestructura y vivienda. Creemos que también hay que acompañar este plan con un nuevo régimen laboral de 6 horas para incorporar a más trabajadores, y con un salario igual a la canasta básica”.

Finalizó proponiendo “una verdadera ley para detener los despidos y suspensiones con apercibimiento y estatización a los empresarios que no cumplan. Desde el FIT-Unidad vamos a pelear por esto, participando en la Lista Revolucionemos la Izquierda en las PASO del 12 de Septiembre”.

