Pablo Echeveste: “Estamos tratando de ir a un municipio digital que acerque al contribuyente”

El secretario de Hacienda de la municipalidad de Santa Rosa destacó el incremento en la recaudación y la modernización impulsada por la gestión de di Nápoli. Se continúa con la estratificación del padrón de contribuyentes para detectar deudas y moras.

El secretario de Hacienda de la municipalidad de Santa Rosa, Pablo Echeveste, resaltó el incremento en la recaudación municipal y adelantó que ya se encuentra cerca de los niveles de la pre pandemia.

El funcionario del intendente Luciani di Nápoli afirmó que la recaudación por servicios municipales ronda entre el 50 y 54%. “La última moratoria fue muy interesante, donde hubo casi 4.000 adhesiones a los planes de la municipalidad y eso viene con un cumplimiento muy importante”, resaltó Echeveste.

“En lo que sería la tasa de servicios municipales, derechos de construcción o estacionamiento medido, venimos mejorando, tratando de llegar a valores históricos. La que viene un poco baja y no vemos la recuperación, es la tasa de comercio”.

Echeveste afirmó que se avanza en la modernización del sistema y seguir avanzando en identificación de los contribuyentes por su capacidad contributiva y no su número de referencia. “Estamos haciendo toda esa modificación para tener un mejor análisis del padrón. También estamos tratando de llegar a través de nuevas formas de notificaciones electrónicas, con un mail o un WhatsApp, para que sea más fácil pagar”.

“Cuando asumimos, nos encontramos con un municipio completamente en papel y la pandemia nos sacó un poco las prioridades al principio, pero si recuperamos esa normalidad y pareciera que estamos camino a ello, vamos a llevar un municipio mucho más digital, mucho más accesible para los contribuyentes y más fácil para el Ejecutivo Municipal y tratar de estratificar el padrón de contribuyentes y modificar la recaudación”, dijo en declaraciones a periodistas de la FM Radio Noticias.

En este sentido, Echeveste, destacó que la digitalización facilita el cobro de impuestos. “Uno ve que en el resto de los servicios públicos, a uno le llega un correo electrónico o un WhatsApp y uno paga en el momento y sigue con su actividad, sin recibir un papel o hacer una cola para pagar”.

“Esto es todo un proceso y la municipalidad de Santa Rosa en esto venía bastante relegada y debemos avanzar, para acercarnos al contribuyente de manera digital, más accesible, a través de la página u otras herramientas informáticas, para que sea más simple al contribuyente pagar y también a la municipalidad la recaudación, el análisis y el seguimiento”, resaltó Echeveste.

El secretario de Hacienda recordó que antes de la pandemia, el porcentaje de recaudación rondaba al 50%. “Tuvimos una caída el año pasado, a fin de año se recuperó un poco, volvió a caer y hoy estamos en porcentajes iguales o un poquito superiores a lo que sería lo histórico”.

En este marco, Echeveste afirmó que el alto nivel de morosidad está influido por muchos factores. “Lo social y lo económico no son datos menores, sabemos la crisis que venía del gobierno de Macri y luego llegó la pandemia. Pero también, nosotros podemos hacer un esfuerzo, con este sistema de control permanente de contribuyentes de cierta capacidad adquisitiva, con más de cinco propiedades, de estratificar a los contribuyentes y también llegar más fácil al que también quiere pagar, que no llega, no tiene tiempo o se olvida. Son distintas aristas que podemos tocar y que nos pueden llevar a mejorar ese indicador histórico de la municipalidad de Santa Rosa, ser más eficiente en ese sentido”.

Echeveste adelantó que se trabaja en otras aplicaciones similares al Estacionamiento Medido para digitalizar y acercar la municipalidad a la comunidad. “Estamos tratando de ir hacia un municipio digital que acerque al contribuyente o al que quiera pagar cualquier tasa o servicio y esto sea mucho más sencillo”, reiteró.

Deuda con empresas por telefonía celular por las antenas

En este sentido, Echeveste afirmó que las tres operadoras de Santa Rosa dejaron de abonar las tasas por el control de la estructura portante. “Han dejado de pagar hace bastante tiempo y se realizaron intimaciones, para cobrar esa deuda que tienen las empresas”.

“Se les factura mensualmente la tasa de inspección de las estructuras portantes, un canon de $47.000 por cada antena habilitada y hay alrededor de 20 antenas en la ciudad”, dijo Echeveste, quien aclaró que la tasa es sobre la estructura portante y no sobre la prestación del servicio. “Las empresas dicen que la tasa es excesiva, que no le corresponde al municipio cobrar ese servicio y sí al Estado nacional. Pero lo que nosotros cobramos es una tasa por control de inspección y por la estructura de la antena. Esa es la discusión”.

