ATE denuncia “abandono de salud” y pide terapia intensiva e intermedia para General Acha

La Seccional General Acha envió una nota al Gobernador para reclamar la instalación de las dos terapias y solicitó la entrega de ambulancias para varias localidades de la zona.

La secretaria General de ATE, Norma Ojeda, informó que ayer “se le presentó esta nota al Sr. Gobernador por la situación de nuestro Hospital Padre Ángel Buodo” y resaltó que “este nosocomio no cuenta con una Terapia Intermedia y Terapia Intensiva para hacer frente a las urgencias sanitarias y que es un servicio fundamental que no deben faltar, ya que en la localidad no existen clínicas privadas y es un Hospital Regional que atiende 19 localidades”.









Recordaron que “tuvimos en este nosocomio una sala de terapia Intermedia equipada y que fue inaugurada a fines de 2007 y 2016 por el ex Gobernador Carlos Verna pero nunca funcionó. En el año 2012 al 2015 sacaron todo el equipamiento de la misma y fue llevado a distintos centros de salud Santa Rosa, Pico y autódromo de Toay sin importarles la Salud de los ciudadanos achenses”, asegura la secretaria General de ATE General Acha.

“Hoy la Sala de terapia intermedia es utilizada para depósito, Mucho tiempo fuimos espectadores suficientes de ver que nuestros familiares y amigos se morían en una urgencia antes de subir a la ambulancia o en viaje hacia Santa Rosa que queda 100 kilómetros.

“Y lo que van a decir es que no hay recursos humanos para la terapia, bueno que capaciten al personal de Enfermería y médicos, este nosocomio cuenta con un médico terapista. Hoy esta localidad tiene muchos habitantes donde necesitamos un Hospital más equipado, con más atención médica de distintas especialidades, esto le tendría que dar vergüenza al exgobernador por burlarse de los achenses porque nunca funcionó la Terapia Intermedia”, agregó.

“En 2016 se inauguró Nuevamente (Primera inauguración 2006) la Sala de DIALISIS hoy en funcionamiento, pero cuando un paciente se descompensa al realizarse dicho tratamiento, al no tener cuidados intensivos es derivado a un centro asistencial de alta complejidad.

Además se encuentra roto hace 3 meses o más el tomógrafo donde nos dice el Director del Hospital Marcelo Güemes que ya solicitó el repuesto del mismo, pero hasta ahora no hay novedades. Mientras tanto para realizar dichos estudios los pacientes son trasladados en ambulancias a Santa Rosa, hace 1 mes que está roto el equipo de Rayo Portátil”

“También se necesita el mantenimiento de Equipos de Rayos Fijos que los compañeros Radiólogos lo solicitaron por nota al Directivo y no hay respuesta favorable”, describió.

También es preocupante “la falta de un vehículo Utilitario para los Centros de Salud de Puelches, Chacharramendi, La Reforma, que cuentan con una Ambulancia, a lo cual el médico de Chacharramendi cuando tiene que ir a atender a Limay Mahuida, esta localidad se queda sin movilidad para pacientes y accidentados”, describió Ojeda.

Las localidades de Chacharramendi y La reforma ambas siempre contaron con 2 ambulancias para el traslado de pacientes de las localidades o accidentados en la llamada ‘Ruta del desierto’ y un Utilitario Kangoo que fue retirado por la Sra. Jefa de Zona sin dar una explicación. Acha, hoy solamente cuentan con una sola ambulancia en cada localidad. El 28 de mayo pasado se hizo Denuncia Pública por lo sucedido en el Centro de Salud de Chacharramendi, que no tenían ambulancias para el traslado de pacientes”, dijo en referencia al traslado de la paciente en el auto particular de un enfermero a una clínica Privada de Santa Rosa. Se trataba de una paciente que había sido trasplantada y tenía COVID.

Ojeda afirmó que “se tomó conocimientos que las ambulancias están reparadas y están guardadas por orden de la Sra. Jefa de Zona, Stella Clemant”, denunció.

Agregó que “la Sra. Clemant deja mucho de desear por su desempeño en la Zona Sanitaria” y dijo que “solicitamos al Sr. Gobernador que les sea devuelto las ambulancias y Kanggo al centro sanitario Chacharramendi y La Reforma”.

“Es una realidad que los achenses están muy abandonados y discriminados con respecto a salud. Como así también el armado de Módulos de internación de COVID fue solamente para en Santa Rosa y General Pico y General Acha quedó excluido de este sistema., por lo que los pacientes con covid que requieren una atención de mayor complejidad son derivados a Santa Rosa”, finalizó Norma Ojeda.

