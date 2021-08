Impulsan modificaciones a la línea CreATe: actualización de montos y fondos para equipamiento

Compartir esta noticia:











Comisiones del Deliberante ananlizaron modificaciones a la ordenanza de Recupero de Préstamos. También se evaluó el alquiler de un local para la Subsecretaría de la Juventud y se aprobaron obras de gas, entre otras iniciativas.

En el transcurso de dos jornadas de trabajo, concejales y concejalas de la ciudad de Santa Rosa, debatieron sobre diversos asuntos.

La comisión de Hacienda Presupuesto y Cuentas contó con la presencia de la subsecretaria de Desarrollo Local de la Municipalidad de Santa Rosa, María Teresa Álvarez, para brindar información y argumentar sobre dos proyectos recientemente ingresados.

El primero es el que pretende modificar la ordenanza de creación de la cuenta de Recupero de Préstamos (Cuenta Especial), conformada por el 30% de los recursos provenientes de los recuperos de los créditos otorgados y que, según explica la iniciativa, estos “fondos serán destinados al financiamiento de equipamiento y/o capital de trabajo para emprendedores y emprendedoras de la ciudad”.

Además, con esta modificación se pretende “establecer que el importe a financiar será como máximo tres (3) veces el importe previsto para la línea CreATe”, señala el texto del proyecto.

La funcionaria municipal argumentó las modificaciones buscadas por el Departamento Ejecutivo a la ordenanza, haciendo hincapié en que, tal como lo expresa la Ley 2461, los fondos de recupero son recursos de cada municipio. Además, respondió las inquietudes de las y los concejales de la comisión.

Entre diversas cuestiones, Álvarez explicó que esta propuesta pretende que los lineamientos de las líneas de crédito estén establecidos bajo normativa municipal y no bajo normativa provincial como está determinado en la ordenanza vigente: “Esto hace que no tengamos que estar pendientes de que la provincia firme y defina cada año un monto a distribuir, y un monto a otorgar. Y si nos quedamos con los lineamientos de Economía Social también nos quedamos bajo el monto que está en 70 mil pesos, y hoy por hoy es muy poco”.

Este proyecto logró dictamen de mayoría por parte de los bloques FreJuPa y Comunidad Organizada, mientras que los ediles del FrePam y Propuesta Federal manifestaron que fijarán posición en el recinto.

Seguidamente, la funcionaria se expresó en relación a la iniciativa que pretende aprobar lo actuado por la Secretaría de Desarrollo Económico referida a la locación de un inmueble para el funcionamiento de oficinas del área en la calle Bartolomé Mitre 129.

Álvarez explicó que el alquiler del nuevo inmueble fue necesario, ya que el anterior, en el que la Secretaría funcionó por 23 años, se encontraba en estado de deterioro. “Faltaban paneles, habían cañerias al descubierto. No tenía ventilación ni salidas de emergencia. De los dos baños funcionaba solo uno”, argumentó.

Y dijo: “coincido con el informe del técnico de obras particulares en donde dice que no es aconsejable por la falta de ventilación y de iluminación la existencia de una oficina donde desarrollan tareas un grupo importante de personas. No compartimos la naturalización de que el personal trabaje en lugares no adecuados”.

El proyecto logró dictamen de mayoría con votos del bloque FreJuPa, mientras que los demás bloques advirtieron que fijarían posición en el recinto.

Seguidamente logró dictamen por unanimidad el proyecto de ordenanza presentado por el Ejecutivo, tiene por fin autorizar la suscripción de un contrato de locación de un inmueble para el funcionamiento de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de la Dirección de Juventud, ubicado en Av. San Martín Oeste N° 16 (planta alta y baja).

Mariano Rodriguez Vega (FreJuPa) explicó que el alquiler del nuevo inmueble para el funcionamiento de la Dirección de Juventud es necesario para darle una “mayor visibilidad en el marco de las distintas iniciativas y beneficios que tiene para las y los jóvenes de la ciudad”.

Además, la misma comisión emitió dictamen unánime sobre la iniciativa que pretende aprobar el otorgamiento de un crédito de promoción económica destinado a financiar el proyecto productivo a un gimnasio.

Por otro lado, la Comisión de Planeamiento, Obras y Servicios públicos emitió tres dictámenes unánimes para autorizar la ejecución de una obra de gas natural para diferentes puntos de la ciudad.

En tanto, la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable debatió y decidió profundizar sobre el proyecto de ordenanza presentado por el bloque FrePam, mediante el cual pretende declarar al Acuífero Toay – Santa Rosa – Anguil – Catriló, como recurso estratégico de la ciudad de Santa Rosa.

Por otro lado, la Comisión Administrativa y Reglamentaciones aprobó de forma unánime el despacho para el proyecto que pretende establecer una mano única de circulación obligatoria en sentido este-oeste a la calle Santa Cruz, entre Raúl B. Díaz y Antártida Argentina, y mano única de circulación obligatoria de sentido oeste-este a la calle Malvinas Argentinas, entre Antártida Argentina y Raúl B. Diaz.

Para argumentar esta iniciativa estuvo presente el subdirector de ingeniería y planificación del tránsito de la Municipalidad de Santa Rosa, Luis Fernández, quien explicó que se trata de un proyecto del Departamento Ejecutivo que se inició por una solicitud de los vecinos y vecinas de la zona.

El funcionario advirtió que en las intersecciones con las calles Salta y Santiago del Estero se generan problemas de circulación, ya que estas no tienen trayectorias lineales sino que se produce una circulación en “s”. “Esto provoca, sumado a la cantidad de circulación que es abundante, un conflicto vehicular. Son las dos únicas calles del sector que son doble mano y lo que genera una confusión para quienes circulan y hay múltiples accidentes de toda índole, aunque los problemas se dan más que nada en los encuentros en las equinas. Estas calles tampoco tienen un ancho para soportar ambos sentidos”, explicó.

Fernández también brindó información y debatió con los concejales y concejalas sobre posibles cambios de circulación en otras calles de la ciudad en donde se generan conflictos similares.

Por otro lado, en la misma comisión, estuvieron presentes Federico Schoenfeld y Hernan Tantucci, representantes de la Comisión de Colectividades Pampeanas, para proponer la creación en la ciudad de un espacio público común para las colectividades. “Este sería un homenaje a todos los inmigrantes que se asentaron en nuestra provincia y un reconocimiento a los descendientes”, explicaron sus miembros a través de una nota recientemente ingresada en el Concejo Deliberante.

En su exposición Schoenfeld explicó que las 14 colectividades que conforman la Comisión, solicitan “un espacio público concreto y flexible, que arquitectónicamente represente la identidad de todas las colectividades” y agregó: “Buscamos la posibilidad de obtener en ciudad de Santa Rosa un lugar concreto representativo culturalmente, y que vincule la dimensión cultural, social, e inclusive turística y económica, en la cual estén representadas las colectividades. Nosotros nos criamos con esta identidad cultural y queremos manifestarla”.

En el mismo sentido, Tantucci sostuvo: “la idea es estar todos juntos y desarrollar eventos culturales, gastronómicos, y trascender un poco más teniendo un espacio que nos aglutine a todos. A futuro el ideal es tener un predio, un lugar donde poder desarrollarnos, volviendo a la cultura y a la identidad”.

José Depetris (FreJuPa) reconoció el trabajo realizado por estas organizaciones y dijo: “En Santa Rosa tenemos una particularidad y es la diversidad de origen. Como Concejo Deliberante es nuestro deber recibir la nota, escuchar sus inquietudes y ver de qué manera podemos colaborar y avanzar en este sentido”.

Seguidamente, en la misma comisión, logró despacho unánime sobre el proyecto que busca crear las “Jornada/Jornadas de Construcción de Identidades ciudadanas y barriales de la ciudad de Santa Rosa”, a desarrollarse durante el mes de octubre de cada año.

“Es importante para la construcción de procesos identitarios de la ciudad”, explicó Lorena Guaiquián (FreJuPa) y agregó: “estas jornadas se harían a través de ponencias, concursos artísticos y barriales, debates que se pueden tejer. Es en estas calles, en estos espacios comunitarios donde los vecinos y vecinas van construyendo la historia, donde el pueblo santarroseño va haciendo su vida, y debemos, como sus representantes, contribuir a formar esos lazos, que se enraícen, y hagan de la ciudad nuestro lugar en el mundo”.

Por otro lado, la comisión de Acción Social y Desarrollo Comunitario aprobó de forma unánime el despacho para el proyecto de resolución que expresa el beneplácito por el DNU° 475/2021 dictado por el Ejecutivo Nacional, referido al reconocimiento de años de Servicio por tareas de cuidado para las madres argentinas. Según indica la iniciativa, dicha política genera el ingreso de manera inmediata de miles de mujeres a los trámites para su jubilación efectiva”.

Guaiquián explicó que ya existen mujeres que se anotaron y comenzaron a hacer los trámites jubilatorios enmarcados en esta iniciativa. “Este beneplácito es presentado en pos de visibilizar estos derechos de quienes siempre estuvimos vulneradas, especialmente con los deberes de cuidado que nunca fueron remunerados, retribuidos y reconocidos, y ahora sí. Es un paso más para el logro de la lucha que atravesamos las mujeres en los diferentes contextos.” expresó.

También se aprobó por mayoría, sin el acompañamiento del bloque Comunidad Organizada, y con algunas modificaciones, el despacho del proyecto de resolución en el que solicitan a la y los diputados nacionales por La Pampa el acompañamiento al Proyecto de Ley del PEN, en el que se establece el Marco Regulatorio para el Desarrollo de la Industria del Cannabis Medicinal y el Cáñamo Industrial. Además, el proyecto de resolución expresa el beneplácito por la media sanción obtenida en la Cámara de Senadores.

La iniciativa argumenta que “nuestro país debe generar las condiciones para impulsar su propio desarrollo resaltando el sector” y que “el control y regulación por parte del Estado favorece los alcances de la Ley 27.350 de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados, garantizando el acceso universal de las y los beneficiarios de la legislación nacional”.

“El proyecto debatido a nivel nacional es importante que tiene que ver con la generación de un marco regulatorio para el desarrollo del sector productivo de la industria del cáñamo y el cannabis medicinal, con la idea de generar conciencia y reconocer los beneficios de esta planta.”, sostuvo Mariano Rodriguez Vega (FreJuPa).

