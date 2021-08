Sputnik V tiene una eficacia del 83,1% contra la variante Delta, más que Pfzier y Moderna

El ministerio de Salud de la Federación Rusa detalló que la vacuna desarrollada hace un año por el Instituto Gamaleya tiene una eficacia del 94,4% contra las hospitalizaciones con una reducción de 18 veces en el riesgo de hospitalización.

La eficacia de la vacuna Sputnik V frente a la variante Delta del coronavirus fue del 83,1% contra la infección sintomática y del 94,4% frente a las hospitalizaciones, informó este miércoles el Ministerio de Salud de Rusia, en el primer aniversario del registro en ese país del inoculante desarrollado por el Instituto Gamaleya.

Según informaron los desarrolladores de la Sptunik V en redes sociales, «se trata de la eficacia más alta frente a la estimada del 76% de Moderna y del 42% de Pfizer» ante la variante Delta encontrada por primera vez en la India y que es considerada «de preocupación» por la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a que se ha comprobado que es más contagiosa.

«La vacuna tiene una eficacia del 83,1% y muestra una reducción de 6 veces el riesgo de infección. Sputnik V también tiene una eficacia del 94,4% contra las hospitalizaciones con una reducción de 18 veces en el riesgo de hospitalización», señaló el comunicado sobre el resultado de estudios llevados adelante por el Ministerio de Salud ruso.

El Centro Gamaleya había realizado un estudio sobre la actividad neutralizante de los sueros de individuos vacunados con la Sputnik V contra nuevas variantes del coronavirus cuyos resultados se publicaron en la revista médica Vaccines.

«La vacunación con Sputnik V ha producido títulos de neutralización protectores contra nuevas variantes, incluyendo Alpha B.1.1.7 (identificada por primera vez en el Reino Unido), Beta B.1.351 (identificada por primera vez en Sudáfrica), Gamma P.1 (identificada por primera vez en Brasil), Delta B.1.617.2 y B.1.617.3 (identificadas por primera vez en India) y variantes endémicas de Moscú B.1.1.141 y B.1.1.317 con mutaciones en el dominio de unión al receptor (RBD)», recordó el comunicado difundido.

