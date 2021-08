Cristina Kirchner: “La pandemia se va a acabar pero después vamos a tener que hacernos cargos del muerto que nos dejaron”

Compartir esta noticia:











“La pandemia se va a acabar, vamos a estar todos y todas vacunados pero después vamos a tener que hacernos cargos del muerto que nos dejaron. A los responsables de este muerto les pido un poco de solidaridad, responsabilidad y patriotismo”, dijo Cristina Fernández de Kirchner hoy en su primera aparición pública luego de la presentación de precandidatos del Frente de Todos, el pasado 24 de julio.

La vicepresidenta habló del plan y también enfatizó sobre la actual campaña política de cara a las elecciones del 12 de septiembre.

El acto fue en el territorio bonaerense de Lomas de Zamora en el microestadio del Parque Lomas. Así, se presentó el programa municipal inspirado en el plan Qunita de nivel nacional, esta vez como plan Qunita Bonaerense. estuvieron presentes los precandidatos del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan. Además del gobernador Axel Kicillof y el intendente de ese municipio y anfitrión del evento, Martín Insaurralde.

“Qunita para mí fue un programa de los más caros a mi corazón. Esta revisión me gusta más que la que habíamos hecho en el 2015. Todo programa se puede mejorar y ampliar, no hay necesidad de eliminarlo o destruirlo. Como la Asignación Universal por Hijo (AUH) garantiza que los chicos vayan al colegio y tengan control sanitario, así para obtener el kit del plan Qunita, va a ser necesario empezar el control prenatal desde el primer trimestre, esto no lo teníamos en el primer plan”, explicó la vicepresidenta sobre la iniciativa.

“Se dejaron de utilizar pulmotores en la época de Perón, aun siendo imprescindibles porque decían Fundación Eva Perón, se quemaron frazadas de hospitales. No es nuevo el odio en Argentina, como el amor. Es mucho más saludable no odiar, prueben con amor, da muchísimo más resultados, sin exagerar”, dijo además en referencia a la oposición y su decisión de frenar el plan.

Modo campaña: memoria y accionar opositor

“Yo quería venir acá no solo por Qunita, este 12 de agosto se cumplen exactamente dos años de las PASO, día posterior de haber ganado nuestro espacio político, que provocó la ira de quien entonces era presidente y que salió a dar una conferencia de prensa. Fue tanta la sarta de barbaridades que dos días después salió a pedir perdón. Pero así se comenzó a instalar que por haber ganado, no teníamos confianza y los capitales se estaban yendo”, explicó la vicepresidenta mostrando un gráfico publicado por el Banco de la República Argentina mostrando datos que la fuga de capitales y endedamiento comenzó cuando asumió el gobierno de Mauricio Macri.

“Se habían ido del país 22mil 524 millones de dólares. Presten atención argentinos porque el enfunfurruneado no lo va a pagar esto, lo vamos a pagar todos y todas”, sentenció sobre Macri.

“Con el endeudamiento y la crisis el Frente de Todos no tuvo nada que ver”, continuó Fernández de Kirchner haciendo hincapié en datos. Luego habló de una entrevista realizada a Marcela Tineyre en radio La Red, la hija de Mirtha Legrand, y reproducida en diario Clarín. “Acá en París pasa lo mismo que pasa que en todos lados. En la vida diaria suceden casi las mismas cosas que en Argentina”, leyó Cristina sobre la sorpresa de la conductora sobre lo que pasaba económicamente en otros países del mundo, haciendo alusión de que Argentina no es la única con crisis económica en un contexto de pandemia.

La palabra de Kicillof

En en acto, el gobernador bonaerense Axel Kicillof expresó: “Es algo increíble lo que hicieron con el plan Qunita, es un programa que aportaba a un fin noble, útil y necesario. Hacer política haciendo daño es algo incomprensible e insólito. Se llevaron puesta a la gente y a los derechos”, sentenció sobre el accionar del gobierno de Mauricio Macri de discontinuar el programa. “Persiguieron a dirigentes y quitaron derechos a la gente”, enfatizó.

Además, indicó que ya se puede inscribir toda persona que reciba la Asignación por Embarazo para poder recibir el kit que lo fabricará personal del servicio penitenciario bonaerense.

Qué pasó con el anterior Plan Qunita

El Plan Qunita se implementó durante la gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en 2015, pero fue luego discontinuado por la administración de Mauricio Macri tras denuncias judiciales que realizó por una supuesta malversación de fondos por compras con sobreprecios.

El reciente sobreseimiento de todos los procesados en la causa del Plan Qunita por inexistencia del delito volvió a visibilizar el programa puesto en marcha hace exactamente seis años. El objetivo del programa es reducir la mortalidad infantil por colecho y acompañar a las mujeres embarazadas en su periodo de gestación y luego del nacimiento de sus hijos.

