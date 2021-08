Habla Héctor Valquinta: “mi gran logro es que los chicos lleguen a los 18 años sin tener antecedentes”

Compartir esta noticia:











Héctor Mario “Sapo” Valquinta ha sido noticia en el último año y su voz no se había escuchado. Plan B había reproducido las cartas que envió a esta redacción cuando estuvo detenido, pero por primera vez en muchos años, accedió a una entrevista. El barrio, la escuela de boxeo, el Gobierno, la fundación Wetraché, la Policía…, pasen y lean.

En una entrevista realizada en la escuela de boxeo ubicada en la calle Congreso de Santa Rosa, Héctor Valquinta le dijo a Plan B que con su trabajo social “comienzan los problemas”. La nota dura más de media hora, tiene mucho para contar: “no hablo con periodistas, acepté la nota que me pediste para que una vez se me escuche y se sepa la verdad”.









Desde el año pasado espera junto a su hermano la realización de un juicio por lesiones y amenazas tras la trifulca en la canchita del barrio, donde están acusados de agredir a integrantes del Club Matadero mientras se realizaba un entrenamiento de la escuela de fútbol infantil.

“Siempre tuvimos problemas con los chicos, con el tema del delito, y esos chicos mayormente eran Valquinta, mayormente de mi apellido y entonces puse en marcha esto, lo que me salvó a mí, la educación, y el deporte”, explicó.

“Por eso al principio el proyecto era un poco egoísta. En la actualidad la mayoría son chicos de afuera, porque nuestro proyecto arrastró a otras familias de otros lugares. En un año ya teníamos muchos logros, todos iban a la escuela, teníamos cuatro campeones argentinos, cuatro campeones provinciales, teníamos medallas de plata en juveniles”, enumeró.

“Empezamos en junio de 2014 y a un año ya habíamos logrado todo eso, ¿Por qué no se sintió?… haber ganado en 5 años 50 medallas, entre nacionales, regionales y provinciales, si otra persona lo hubiera ganado, sería un fenómeno. Pero cómo lo hizo el ‘Sapo’ Valquinta, no tuvo repercusión. Pero el gran logro que tuvo mi institución, y lo voy a gritar hasta el día que me muera, es… me emociono mucho… (se detiene unos segundos visiblemente conmovido), es haber logrado que los chicos lleguen a los 18 años sin tener antecedentes penales”, continuó.

“Quiero saber si alguien ha logrado todo eso en la provincia de La Pampa. Si hay algo que tenemos los pobres cuando somos chicos, es que perdemos la dignidad (se vuelve a quebrar). Nos agarra la cárcel, nos agarra la policía, nos agarran los merenderos, nos agarran los hogares de tránsito, nos agarra la escuela 217 del barrio matadero donde los chicos terminan la escuela y no saben leer ni escribir”, aseguró.

“¿Qué hice con mi proyecto?, saqué todos esos órganos como herramientas, y que herramientas usé, educación, deporte, salud, todo de primera. Conseguí que un doctor con muchísima vocación, el doctor Festa, para que atendiera a mis chicos a toda hora y logré que viniera todo el momento a atenderlos”, relató.

“¿Cómo empieza el inconveniente? Eso que logré trajo perjuicios a otros órganos como el merendero, roperito, que no es malo, quiero decir públicamente que me arrepiento en hacer un prejuicio sobre ellos, porque también es una forma de ayudar con el lucro, no todos tenemos que perder para que otros ganen, también podemos ganar cuando los otros ganan”, afirmó.

– ¿Por qué decís lo del lucro?

– Por qué cuando vas a un merendero no ganan los chicos, yo pasé por ahí, si lo llevás a un comedor, tan humillante, no creo que haya más dignidad que tu hijo se siente a tu mesa con comida que le has dado vos.

Pasado

En el patio de la escuela de boxeo, donde hay un parque infantil, se pregunta “¿por qué se usa mi pasado? Yo no sabía que para otros había sido tan malo, que para mí fue espectacular porque tuve todo lo que quise, pero bueno para otros fue muy malo y quedó muy atrás en el pasado. Lo usan para descalificar las cosas grandes que he hecho”.

“Yo soy empleado de la provincia desde hace 18 años y los 18 años puse lo que gané en mi proyecto, o sea que la plata de la gente vuelve a la gente, pero lo hice yo, y no suena porque lo hice yo. Si otro ser humano lo hubiera hecho, sería un santo, Usan mi pasado para descalificarme”, reitera en referencia a su adolescencia en la que “me formé en la calle y con los gitanos, donde hice todo lo malo que hace mucho que dejé atrás”. En la charla previa, sin micrófono, menciona la cárcel en la adolescencia, la prostitución, pero niega que fuera un “fiolo”.

La canchita

Sobre el incidente del lunes 17 de agosto del año pasado, por el que irá a juicio por agresiones, aseguró que “no se contó la verdad, no se mostraron todos los videos. Yo fui a separar”.

“Acá somos familia. Las familias fundaron este barrio y son las mismas que lo agrandaron, como toda familia tenemos afinidad con alguno y con otros no. Nosotros somos pobres, y cuando los pobres nacemos pobres, nos esperan cosas malas. He conocido gente que cuando tiene hambre mata, que cuando tiene miedo, mata. Te puedo asegurar que cuando estamos al límite somos todos iguales, pero cuando estamos mejor nos creemos mejor que los otros… nooo, tuvimos suerte. Y eso me pasó a mí en la vida, tuve mucha suerte”, dijo.

“El trabajo social que hice con la escuela me llevó equivocadamente a la comisión vecinal y estoy súper arrepentido. Estuvimos 9 meses e hicimos trabajar a todos los directores de la municipalidad. Y los chicos de Benvenutto vinieron a hablar. Habíamos arreglado con la gente del club que ellos iban a manejar todo el fútbol del barrio, incluso el infantil, pero veo que en una foto está Maria Marta Viglino. Llamé al zurdo, que es la voz de la familia Benvenutto, le dije que si ella se mete ahí, vamos a tener problemas, porque ella me quiere cazar desde hace mucho tiempo”, contó.

“No llegamos a ningún acuerdo, él me dijo que yo estaba equivocado. Fuimos a hablar con la gente de asuntos vecinales, Lucas Borra, con muy poca capacidad porque vos no te podés meter en un barrio porque en todos lados hay un jefe, hay un cacique, no porque yo lo quiera, sino porque la gente me elige. Yo al matadero lo llevé por todos lados y lo voy a llevar mucho más alto. El trabajo social lo vamos a dejar de lado porque ya no es necesario, vos ves la armonía que hay”, agregó.

“Con la municipalidad arreglamos que los días martes nosotros íbamos a hacer un horario de entrenamiento y ellos iban a hacer otro horario de entrenamiento en la canchita. El lunes (17 de agosto de 2020) se pusieron a entrenar igual, circo hicieron, estaban esperando con las cámaras y la policía cerca. Pasa mi esposa y se pone a hablar con el chico Benvenutto, para que vayan al día siguiente, se cruzan palabras, yo la voy a buscar, la saco, le digo que se venga conmigo. Pero mi esposa vuelve con mi cuñada y el chico de Suárez le tira una mano, está en un video todo esto, pero no se mostró. El chico de Suárez es hijo de mi prima, Valquinta, te das cuenta de que somos todos parientes. Por eso me da tanta bronca que nos pinten como animales…, llega mi hermano de trabajar, con mi dos sobrinos y otro más. Mi cuñada le cuenta, y arranca en la moto y se pone todo el problema. La policía me busca porque me dice que soy el único que puedo parar la pelea”, aseguró.

“Yo tengo las cámaras de seguridad, después de 30 días detenido recién lo toman como prueba. Llego a la cancha, en los videos se escucha ahí viene el sapo, el sapo, el sapo, que quiere decir esto, que el objetivo siempre fui yo. Pego un grito y se termina todo el quilombo. Está mal lo que hizo mi hermano, pero en realidad le habían pegado dos veces a mi cuñada. Esta chica la agarra de los pelos, es verdad que mi hermano le tira una patada para sacarla de encima, pero no la toca”, agregó.

“Vamos a mi casa y aparece Recuna, que es el otro problema que tengo yo, va, que él tiene conmigo. Me detiene sin orden de detención y mucho más tarde lo detienen a mi hermano. El fiscal Cazenave me pide 90 días porque un tercero había dicho que yo había amenazado a una persona. El juez Ordaz dice que le parece excesivo y dice ‘le vamos a dar 30 días igual’. Me lo dieron por eso, no es un delito, nuestra Constitución dice que me secuestraron en 2020 ¿Por qué estoy enojado con el gobierno? Porque saben que el trabajo que hago, han venido todos, y la herramienta que usé es el diálogo”, dijo.

“Cómo no consiguieron la persona esa que me amenazó, la llevaron a Paola Libilao, la esposa de Llovio, que me denunció 35 veces. Les daban un plan y 10 mil pesos a todos para que me denunciaran. Cuál es el problema con la familia Llovio, ellos son la mano derecha de la Fundación Wuetraché. Una vez el ‘mono’ dijo que el Sapo Valquinta le pegó un tiro y lo invento todo. Decí que la reserva los caldenes tiene cámara de seguridad, la parafina dio negativa… pero igual el abogado me saco fortuna y estuve 45 días preso.

“El problema acá es Recuna, no son los fiscales, Recuna les ha mostrado un monstruo que no existe”, acusó al subjefe de la Seccional Primera de Policía.

Boxeo

Héctor Mario “Sapo” Valquinta está orgulloso del trabajo que realiza con los adolescentes en la escuela de boxeo: “todo esto lo construimos yo y mi familia, el gobierno no nos dio nada. Esto es una obra de arte, salvar a los chicos, que no tengan antecedentes a los 18 años, es un arte. Que los chicos del Matadero hoy sean los mejores de la provincia, yo lo logré. Al año de haber empezado mis chicos tenían 15 o 16 años, y eran los mejores. Otra cosa que inventé, todos mis chicos son zurdos, les invertí la guardia, esto lo inventé yo. Nadie sabe eso”.

La escuela y los problemas con algunos vecinos, vuelven a la charla: “lo único que ganaron con todo este problema es que la gente de afuera le lavó la cabeza a mi gente. Los pobres somos fácil de manipular, si vos calculás que por plata le sacan la ropa a nuestras mujeres, ¡son capaces de decir barbaridades! Decir que el sapo es malo, es una pavada. La gente de mi barrio es víctima de todo esto”.

“La otra vez me llama Wilfredo Vilches y me pide que acepte a mi sobrino. Yo no quería porque estaba en la clandestina. Lo dejo entrar, le digo a Wilfredo que nos pone en peligro a todos porque hace poco le bajó el labio y lo dejó durmiendo media hora al hermano y casi le pega a padre. Tiene unos padres muy ausentes el chico. Le digo ‘Rodrigo, te dejo entrar, pero estas son las reglas, nada de clandestina, nada de droga, limpito acá, si no, no gasto una hora más en nadie’”.

“Pero a los 5 días los compañeros me muestran una foto de una clandestina y lo saco del grupo y le digo que está suspendido. Vuelve de la clandestina y me dice ‘tío por qué me sacaste del grupo’ le muestro la foto y me golpeó. Hasta qué punto estaba fuera de lugar mi pupilo, mi sobrino, que me dejó dormido, estaba re drogado ¿Sabes que hizo Javier Recuna? Yo estaba inconsciente, porque me agarró el mejor boxeador profesional de La Pampa y me dejó inconsciente, me bajó todo el labio, me corrió la carretilla y me dejó un hematoma importante en la cabeza. Así como estuve, Recuna me llevó detenido y me tuvo hasta el otro día”.

Por último contó que “nosotros hace rato perdimos los pantalones, somos Valquinta, pero no llevamos los pantalones, vos tenés que conocer a mi esposa. No le falto el respeto a mi esposa, ni a ninguna mujer. Yo trabajo con chicas. Y ellas no son víctimas de nada y han ganado su derecho a la igualdad”.

