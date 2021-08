Oscar Falcón “Así no se puede vivir, el estado tiene que hacerse responsable de lo que ha sido culpable”

Compartir esta noticia:











Oscar Falcón expuso este jueves en la Banca del Vecino en el Concejo Deliberante y pidió soluciones para las inundaciones en Villa Germinal y Malvinas Argentinas. Asegura tener un proyecto con la solución y pide una audiencia con el Intendente.

“Delante de los concejales expresé lo que creemos que es. Los hemos elegido para que nos representen, para que planifiquen Santa Rosa como una ciudad mejor y para que controlen al Ejecutivo”, dijo a Plan B,

“Durante todos estos años, no solo en esta gestión, no se han controlado a los Ejecutivos, porque Malvinas Argentinas sigue estando tal cual está y ellos no han exigido que se terminen las obras, debido a los daños que han causado. No solo vine a reclamar sobre el cuenco, sino el deterioro general de las casas que hay alrededor del cuenco”, agregó.

“Hay algunas de las casas son totalmente inhabitables. Traje expedientes donde se han cursado notas al Intendente y han tenido que pagar un sellado. Quiero que vean como está el barrio. Además, es necesario erradicar todos los pozos ciegos, porque cada vez que llega el agua del cuenco a nivel, lo primero que sucede es que rebalsan los pozos ciegos y las cloacas, adentro de las casas y se produce una contaminación total”.

“Así no se puede vivir, el estado tiene que hacerse responsable de lo que ha sido culpable. El cuenco fue hecho por el estado en 1.992, mal hecho. En ese momento, era bueno, como decía el ex concejal Pérez, era provisorio, venía bien porque había que sacar el agua y lo aceptamos los vecinos presentes en este Concejo, pero no por 29 años”, criticó.

Consultado sobre la inclusión de generadores para bombear el agua, propuesta por la comuna, Falcón dijo que “nos llevó un generador y se plantea que ese generador bombee agua a un campo. Cuando se llena ese campo, se para Germinal y no puede bombear más. Y nosotros nos inundamos porque el agua no puede llegar a Germinal y de Germinal a un campo. Hacer esa inversión de un bombeo directo al campo, es capcioso. Ahí también va a parar el agua de Germinal y si se llena el campo, no entra más agua, ni de Germinal, ni Malvinas”.

“La solución está en un proyecto que no me han querido recibir. Algunos vecinos se fueron satisfechos con la propuesta del bombeo directo al campo, pero de los 96 vecinos que firmamos y que enviamos esa nota hace un año y cuatro meses, algunos no estamos de acuerdo. Acá es otra cuestión. Queremos que el intendente nos reciba”, agregó Falcón.

Consultado sobre el proyecto que quieren presentarle al Intendente, Falcón dijo que harán una conferencia de prensa para hacerlo público. “Por otra parte, queremos que la asistente social también vaya a ver el estado en que se encuentran las casas. Las casas en Malvinas han perdido su valor, sabiendo la problemática que hay en esas viviendas frente al cuenco. Cada vez que hay una inundación, se nos vuelven a destruir las casas y perdemos todo. El Estado debe responder sobre esta cuestión”, afirmó para luego criticar el proyecto de la nueva terminal. “¿Es necesaria una nueva terminal?, ¿No son prioridad los barrios, tenemos asentamientos. ¿Cuándo tuvimos asentamientos en Santa Rosa? La ciudad la hacemos entre todos o no la hacemos nada, o la hacen para unos pocos, en conveniencia de ellos, que es aparentemente, lo que se hace”.

“A mi entender, hay muchas obras que son elitistas y se hacen en combinación con el gobierno de La Pampa, porque esto es electoralista. Hoy aparece de golpe todas estas obras, ojalá se cumplan después de las elecciones”, criticó.

—Hubo vecinos que fueron convocados a tratar esta problemática. ¿A usted no lo convocaron?



—Quiero que el Intendente nos reciba a mí y otro grupo que hace un año y cuatro meses le pedimos una audiencia para hablar con él, presentarle un proyecto para que los barrios de Malvinas y Germinal no vuelvan a inundarse.

—¿Quién hizo este proyecto?

—Cuando vos tenés una familia y vivís en tu casa, sabés cómo hacer para llevarla adelante. Nosotros vivimos en el barrio desde antes que se inundara. Sabemos cómo se para el agua y ellos también lo saben.

