Festejo en Olivos: Alberto Fernández pidió disculpas y dijo que “no va a volver a ocurrir”

Compartir esta noticia:











El Presidente dio una explicación por la foto de los festejos del cumpleaños de su esposa con otras 10 personas mientras el país estaba en pleno Aislamiento Obligatorio.

“El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, convocó a una reunión con amigos con un brindis que no debió haberse hecho. Lamento que haya ocurrido”, dijo Alberto Fernández.









Alberto Fernández habló en un acto en esa ciudad bonaerense para anunciar la reglamentación y puesta en marcha de la ley de ampliación de Zonas Frías, que el Congreso sancionó a fines de junio pasado para beneficiar a otros 3,1 millones de hogares con subsidios de hasta un 50% en la tarifa de gas.

“Los pibes más jóvenes que me conocen dicen que no soy un careta y nunca lo he sido. Nunca quise esconderme cuando quien tenía que dar la cara era yo. Néstor decía que somos gente común con responsabilidades importantes”, comenzó diciendo.

“Cuando comenzó la pandemia le pedí a los argentinos que me acompañaran, era necesario cuidar la salud. Yo me quedé trabajando en Olivos pero se convirtió casi una ciudad de gente y yo tengo la necesidad de escuchar a todos. Ese tiempo lo viví con una gran vértigo que no es que me hizo tener reuniones con 10 personas sino con cientos de personas”, dijo el primer mandatario.

“Alguna vez llegó un pedido para saber quienes ingresaban a Olivos y nosotros lo hicimos público. Porque gracias a dios nada tengo que ocultar de mi vida personal», expresó.

Dijo que “mirando en retrospectiva debí tener más cuidados que no tuve” y que “todo se supo porque nosotros lo contamos” pero que “lastimó a mucha gente que no tiene que ver con la política”. “Desde esa condición humana que tenemos los que hacemos política, lo lamento y no va a volver a ocurrir”, dijo el presidente.

Tras un breve aplauso improvisado agradeció “de corazón” por “la compresión”.

Seguidamente cargó contra la oposición al señalar que “sigo preocupado por resolver los problemas que la Argentina tiene, que son muchos, y que algunos piensan que la pandemia sirve para borrar de la memoria lo que pasó antes en la Argentina, también durante la pandemia porque ahora recuerdo las múltiples marchas que convocaron y que generaron múltiples contagios”.

También participaron de la ceremonia el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y la diputada nacional Liliana Scwindt, autora del proyecto. por video conferencia, la precandidata a diputada nacional Victoria Tolosa Paz y la titular de Anses, Fernanda Raverta.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios