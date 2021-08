“Si buscamos cambiar, no podemos repetir viejas recetas”

Compartir esta noticia:











El precandidato a senador nacional Poli Altolaguirre, recibió el apoyo de la intendenta de Eduardo Castex, Mónica Curuchet

Durante la recorrida, Poli Altolaguirre dialogó con emprendedores y comerciantes, mantuvo una reunión en el Comité de la Unión Cívica Radical y visitó diferentes puntos de la Ciudad.









Lo hizo junto a la Intendenta Mónica Curutchet, Hugo Pérez -precandidato a diputado nacional-, Cinthia Gette -precandidata a senadora nacional-, el diputado nacional Martín Berhongaray, el presidente del Concejo Deliberante Juan Chiquilitto, el referente castense “Pinocho” Ordóñez y a Florencia Zumel, dirigente local y actual Juez de Paz, integrante también de la lista Democracia y Consenso.

Poli explicó que: “Nos encontramos con una ciudad muy pujante y con los castenses poniendo mucho esfuerzo para salir adelante. El reclamo es siempre el mismo, reglas claras y medidas que los ayuden a potenciar sus emprendimientos, para así crecer y poder generar más empleo. Mónica nos comentó algunas de las iniciativas que están abordando desde la Municipalidad, momentos como estos requieren de dirigentes que pongan creatividad y, sobre todo, muchas ganas al servicio de la gente”.

“Agradecemos como espacio el apoyo de Mónica, es muy importante. Somos gente nueva, en mi caso particular nunca he sido candidato. Esa fue una de las razones por las que ella decidió sumarse, y ese apoyo se ve reflejado claramente con el aporte que hace Florencia a nuestra lista. Queremos ofrecer nuestras ideas en el Congreso en beneficio de los pampeanos, estamos convencidos que si verdaderamente buscamos cambiar, no podemos repetir viejas recetas” finalizó Altolaguirre.

