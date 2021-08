Ziliotto: “el gobierno dijo que fue un error y hay que asumirlo como tal”

Compartir esta noticia:











El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, dijo que “el propio gobierno nacional ya salió a decir claramente que ha sido un error y hay que asumirlo como tal”.

De todas formas consideró que “lamentablemente quienes hoy se escandalizan por esa foto, es un poder mediático concentrado, opositores al gobierno, que nunca se escandalizaron cuando ellos mismos, esos periodistas, esos políticos, llamaron a no cumplir con la cuarentena, a no cumplir con la vacuna, llamaron a movilizarse poniendo en riesgo a mucha gente, lamentablemente no tienen altura moral para criticar nada”, dijo en diálogo con Fm Impacto de Realicó.

Asimismo expresó que “el gobierno nacional lo asumió como un error, como corresponde» y volvió a cargar contra la oposición al señalar que «no podemos exigirle al otro lo que yo no hago, hay que dejar de intentar conseguir votos a través de la chicana y debatir idea y mostrar lo que ha hecho cada uno, vemos claramente que a un sector le duelen todavía las elecciones del 2019, sectores que se resisten a creer que la sociedad les dio la espalda y que no pueden mostrar lo que hicieron en estos cuatro años, entonces buscan como chicanear, lamentablemente quizás sea una elección a nivel nacional más donde algunos no piensan en mostrar sus propuestas, sino que salen con estas cosas para juntar un voto más».

Por otra parte dijo que “la gente decidirá a través del voto si premia o castiga, eso es lo bueno de la democracia, que la gente puede votar y te marca tus errores o aciertos en las urnas”.

